不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

▲經典賽中華隊，郭泓志 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲經典賽中華隊教練郭泓志 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊備戰進入衝刺階段，中華職棒聯盟會長蔡其昌這次特別邀請具有資深旅外資歷的傳奇球星陳偉殷、郭泓志以及現任富邦悍將副領隊林威助加入後勤情蒐團隊，而中華隊初三於台北大巨蛋重啟的第二階段集訓，蔡其昌也透露郭泓志將親自登板，以其招牌的「神之左腕」為打者餵球，讓國手們提前感受前大聯盟等級球員的投球威力。

大年初三中華隊於台北大巨蛋重啟訓練，現場更出現了令全台球迷瘋狂的珍貴側寫，中華職棒官方社群釋出一段影片，畫面中投手教練王建民與郭泓志兩位曾震撼美職的傳奇巨星，在草皮上悠閒地互傳接球。這幕「王郭合體」的夢幻畫面讓官方帳號幽默打上字幕：「這是可以免費看的嗎？」也讓這次的中華隊教練團成為網友關注焦點。

蔡其昌透露，在這次中華隊豪華幕僚團中，林威助憑藉深厚旅日背景掌握旅日選手動態，雖然目前在富邦悍將負擔管理重任，仍以專業視角提供建議，而負責觀察旅美選手的「不死鳥」郭泓志，則是行動力最強的一員。

「郭泓志、林威助們是特別去聘請他們，希望在這一次的國家隊組訓過程當中，增加教練團的深度。從包括球員拜訪、球員的邀請，他們一開始就加入提供意見。」蔡其昌指出，林威助具備深厚的旅日背景與執教經驗，雖然目前在富邦悍將負擔管理重任，較難長期待在集訓隊中，但仍會以專業視角掌握旅日選手動態。

而郭泓志專注於觀察旅美選手的即時狀態，且在此次豪華幕僚團中，行動力最強的莫過於「不死鳥」郭泓志，蔡其昌透露，郭泓志不僅負責前期的球員關懷，更在第二階段集訓期間全程隨隊，成為曾豪駒總教練最倚重的實戰夥伴。

「郭泓志接下來第二階段他會全程隨隊，豪駒總教練特別希望他可以用他的『神之左腕』來餵球，讓我們的打者更有面對投手的臨場感。」據悉，郭泓志先前已進行過一次餵球，球威讓現場打者大為驚艷，直呼很有威力，而蔡其昌補充：「球員都覺得他的球很有威力！真的很謝謝郭泓志，他願意撥出自己的私人時間來協助國家隊訓練。」

