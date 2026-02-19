林安可身體無礙25日返台　徐若熙交流賽披軟銀對中華隊





▲曾豪駒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊大年初三開工後，今正式展開第二階段集訓，旅日投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋已率先向球隊報到，徐若熙預計是2月下旬隨軟銀交流賽來台，另外西武獅林安可，總教練曾豪駒透露，將於25日返台。

教練團持續掌握旅日選手的訓練與調整狀況，整體來看身體與狀態都在計畫之中。其中，林安可先前傳出背部緊繃不適，曾總表示，目前身體狀況並無異狀，會按照原定計畫返台加入集訓。

此外，火腿投手古林睿煬、孫易磊，兩人已在先前的紅白戰登板，曾豪駒直言，非常放心他們過去在母球團的備戰，「整個強度要進入正式比賽，應該是準備好了，現在就是看怎麼樣維持好的一個身體的狀態。」

至於徐若熙，則預計是在台日交流賽期間返台，曾總透露，徐若熙屆時會以軟銀球員身份對戰中華隊；古林睿煬、孫易磊則是以中華隊身份迎戰火腿。

台日棒球國際交流賽將於2026年2月25日至2月28日在台北大巨蛋舉行。曾總表示，接下來21、22日會先與韓職球隊進行練習賽，24日則安排對戰富邦悍將，希望透過不同對手模擬比賽強度，讓投手逐步適應實戰需求。

對於投手使用安排，曾豪駒指出，教練團已事先規劃各投手的局數與投球數，會在兼顧身體負荷的前提下，設定明確目標，「讓投手在有效、有壓制力的球數內完成任務。」同時也會視比賽狀況，逐步模擬正式比賽中的調度情境，作為後續定位的重要參考。

▲林安可。（圖／截自埼玉西武獅官方IG）