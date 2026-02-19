中華隊今開工！蔡其昌曝好消息：費爾柴德、龍恩有望先來台會合

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊今（19）日起全隊齊聚台北大巨蛋，正式展開第二階段集訓，旅日投手古林睿煬、孫易磊以及張峻瑋也已報到。中華職棒會長蔡其昌受訪時再捎來好消息，透露兩位美籍台裔好手費爾柴德（Stuart Fairchild）與龍恩（Jonathon Long），有望在日本宮崎報到前提前來台，與中華隊先行會合。

蔡其昌指出，目前旅外球員分成「旅美」與「美籍台裔」兩個部分進行聯繫。旅美選手方面進度已相當明確，預計將於228左右直接到宮崎報到；至於費爾柴德與龍恩，則持續保持密切溝通，「目前看起來是偏向樂觀，因為球團方面也同意，球員本身也希望能在宮崎前，先來台灣和隊友一起練球。」

蔡其昌說明，依照規定，兩人即便提前來台也只能練習、不能出賽，但能先在大巨蛋熟悉場地、培養默契，「他們自己也很期待這件事，聯盟更是非常歡迎，球迷朋友也很希望能先看到他們來台灣。」他強調，目前仍待最後確認，「一旦百分之百確定，我會第一時間向媒體說明，但現在是非常有機會成行。」

蔡其昌另外透露，目前旅美的台灣選手則是會直接到宮崎集合，費爾柴德與龍恩若先來台，之後會與中華隊一同搭乘包機前往日本備戰，「時間點這幾天就會更明朗。」