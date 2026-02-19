運動雲

>

火腿隊友追問投哪一場？古林睿煬笑回：再問就把你數據丟給中華隊

▲▼旅日投手古林睿煬、孫易磊、張峻瑋已率先向球隊報到 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲旅日投手古林睿煬 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士旅日投手古林睿煬今報到加入中華隊第二階段集訓，回來前曾被隊友追問，「你會投哪一場？」他笑回，「我跟他說不要再問了，再問就把你的數據丟給中華隊！」

古林與孫易磊16日結束火腿春訓後搭機返台，球團特別圍圈圈送行。除了日本媒體，隊內也很關心兩人經典賽的登板時機，包括好奇是否會對到日本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「大家都會問啊，伊藤（伊藤大海）他們都會小小問一下。」面對不斷被打聽，古林睿煬開玩笑回應，「我就跟他們說你不要再問了，你再問我就把你的數據丟給中華隊這樣。」語畢引發現場笑聲，他也立刻補一句，「但我不會這麼沒品啦，哈哈哈。」

回顧先前在火腿春訓紅白戰的登板內容，古林坦言兩場比賽都有嘗試不同調整，但第二場狀況較多，「因為我沒有好好把一局丟完，用球數很多，我覺得丟得很沒有效率。」他認為仍有時間可以修正，希望能盡快調整回穩定狀態。

對於新庄剛志曾提到他的揮臂動作看起來有些改變，古林直言自己其實說不上來，「就像他講的，現在問我，我可能也不知道。」

不過他坦承確實有些動作可能跑掉，中華隊投手教練林岳平也主動關心他的狀況，「他有傳訊息給我，今天也有討論一下。」

由於經典賽賽程較早，調整節奏與以往球季不同，古林直言，「不順也只能順。」他強調，目前並非急著把狀態拉到最高，「每天狀況都不一樣，在這麼早的時間點把狀態拉到很高，然後還要能控制，我覺得是很難的一件事。」現階段更重要的是，「怎麼讓場面不要失控，然後把場面控制住，是我現在最想努力調整的方向。」

談到經典賽用球，古林直言與台灣及日職用球差異明顯，「當然不一樣嘛，跟台灣的球、跟日職的球確實有滿大的差別。」他表示，會先觀察自己用這顆球能掌握什麼，「再用這個方向去配球、去面對打者。」至於外界常討論的縫線差異，他則笑說自己沒有那麼敏感，「但我覺得它確實不一樣。」

關鍵字： 古林睿煬經典賽中華隊火腿投球調整2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息：費爾柴德、龍恩有望先來台會合

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息：費爾柴德、龍恩有望先來台會合

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

WBC回顧／宋晟睿飛撲、孫易磊拆彈　中華隊逆勢挺進經典賽正賽

WBC回顧／宋晟睿飛撲、孫易磊拆彈　中華隊逆勢挺進經典賽正賽

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

熱門新聞

不死鳥神之左腕重現！郭泓志隨隊親自餵球　國手驚艷呼有威力

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息：費爾柴德、龍恩有望先來台會合

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1神之左腕助陣！　郭泓志親自餵球

2哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

3韓媒點名台媒「幸災樂禍」引熱議

4徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

5蔡其昌曝喜訊！費仔、龍仔有望來台

最新新聞

1孫易磊定位長局數　冷靜看待台日大戰

2史上最強中華隊！孫易磊也說打線難排

3陳冠宇暖提點　20歲張峻瑋不緊張

4火腿隊友追問投哪一場？古林睿煬妙回

5張峻瑋PitchCom烏龍　學長比暗號看成OK

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

【劇烈抖動掀議】鄭麗文祈福紅繩狂抖4次　唸到16字「這一幕抖最兇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366