火腿隊友追問投哪一場？古林睿煬笑回：再問就把你數據丟給中華隊





▲旅日投手古林睿煬 。（圖／記者劉亮亨攝）



記者王真魚／台北報導

日本北海道火腿鬥士旅日投手古林睿煬今報到加入中華隊第二階段集訓，回來前曾被隊友追問，「你會投哪一場？」他笑回，「我跟他說不要再問了，再問就把你的數據丟給中華隊！」

古林與孫易磊16日結束火腿春訓後搭機返台，球團特別圍圈圈送行。除了日本媒體，隊內也很關心兩人經典賽的登板時機，包括好奇是否會對到日本。

「大家都會問啊，伊藤（伊藤大海）他們都會小小問一下。」面對不斷被打聽，古林睿煬開玩笑回應，「我就跟他們說你不要再問了，你再問我就把你的數據丟給中華隊這樣。」語畢引發現場笑聲，他也立刻補一句，「但我不會這麼沒品啦，哈哈哈。」

回顧先前在火腿春訓紅白戰的登板內容，古林坦言兩場比賽都有嘗試不同調整，但第二場狀況較多，「因為我沒有好好把一局丟完，用球數很多，我覺得丟得很沒有效率。」他認為仍有時間可以修正，希望能盡快調整回穩定狀態。

對於新庄剛志曾提到他的揮臂動作看起來有些改變，古林直言自己其實說不上來，「就像他講的，現在問我，我可能也不知道。」

不過他坦承確實有些動作可能跑掉，中華隊投手教練林岳平也主動關心他的狀況，「他有傳訊息給我，今天也有討論一下。」

由於經典賽賽程較早，調整節奏與以往球季不同，古林直言，「不順也只能順。」他強調，目前並非急著把狀態拉到最高，「每天狀況都不一樣，在這麼早的時間點把狀態拉到很高，然後還要能控制，我覺得是很難的一件事。」現階段更重要的是，「怎麼讓場面不要失控，然後把場面控制住，是我現在最想努力調整的方向。」

談到經典賽用球，古林直言與台灣及日職用球差異明顯，「當然不一樣嘛，跟台灣的球、跟日職的球確實有滿大的差別。」他表示，會先觀察自己用這顆球能掌握什麼，「再用這個方向去配球、去面對打者。」至於外界常討論的縫線差異，他則笑說自己沒有那麼敏感，「但我覺得它確實不一樣。」