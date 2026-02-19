運動雲

>

MLB球員工會震盪！克拉克被迫請辭隔日　梅爾升任代理執行董事

▲ MLB球員工會（MLBPA）宣布由資深勞工法律師梅爾（Bruce Meyer）出任代理執行董事，接替被迫請辭的前執行董事克拉克（Tony Clark） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ MLB球員工會（MLBPA）宣布由資深勞工法律師梅爾（Bruce Meyer）出任代理執行董事，接替被迫請辭的前執行董事克拉克（Tony Clark） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

一名知情匿名人士向《美聯社》指出，美國職棒球員工會（MLBPA）宣布，梅爾（Bruce Meyer）升任代理執行董事，此舉距離原執行董事克拉克（Tony Clark）被迫請辭僅一天，相關人事尚未正式對外公布。

同時，原任工會總法律顧問的努斯鮑姆（Matt Nussbaum），則被擢升為代理副執行董事。 至於克拉克為何被迫請辭，《美聯社》引述消息人士指出，球員工會8人執行小組在外部法律顧問完成調查後，認定克拉克與一名弟媳存在不正當關係，而該名女子於2023年受聘於MLB球員工會，相關情況已違反組織內部規範，因而要求克拉克辭職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員工會執行委員會是在一次線上會議中決定將梅爾升任代理執行董事，上主要考量在於確保組織運作的延續性，因為最快於4月啟動的新一輪勞資協商，預料將充滿高度爭議。

現年64歲的梅爾是資深勞工法律師，2018年加入球員工會，並在2022年主導勞資談判，歷經長達99天的封館後，最終於同年3月達成為期5年的勞資協議，驚險避免自1995年以來首次例行賽停賽的情況。

加入球員工會之前，梅爾曾於知名律師事務所 Weil, Gotshal & Manges 任職長達30年，並於2016年加入國家冰球聯盟球員工會（NHLPA），擔任團體協商、政策與法律事務資深主管。

值得一提的是，2024年3月，球員工會8人執行小組中的3名成員弗萊赫提（Jack Flaherty）、吉歐利托（Lucas Giolito）與哈普（Ian Happ），曾在前工會律師哈利馬里諾（Harry Marino）主導下，公開主張撤換梅爾。當時克拉克力挺梅爾，該行動最終未能成功，3名球員也在同年12月被移出執行小組。

回顧2022年勞資協議，執行小組曾以8比0一致反對通過該合約，梅爾也主張應向資方爭取更有利於球員的條件。不過，負責監督談判的球員代表大會最終以26比4通過，使整體表決結果以26比12完成批准。

目前球員工會執行小組成員包括：巴西特（Chris Bassitt）、克朗沃斯（Jake Cronenworth）、費爾班克斯（Pete Fairbanks）、穆林斯（Cedric Mullins）、塞米恩（Marcus Semien）、史金恩斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）以及蘇特（Brent Suter）。

▲克拉克（Tony Clark）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克拉克（Tony Clark）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB球員工會代理執行董事勞資協商人事變動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

WBC回顧／差點翻船！中華隊附加賽復仇西班牙　驚險搶正賽門票

WBC回顧／差點翻船！中華隊附加賽復仇西班牙　驚險搶正賽門票

主委親自回感染諾羅病毒

熱門新聞

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

大聯盟官網盤點WBC各隊關鍵球員　台灣火球男徐若熙入列！

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

2韓媒點名台媒「幸災樂禍」引熱議

3徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

4道奇讓塔克、迪亞茲當眾講為何來

5大聯盟盤點WBC關鍵球員　徐若熙入列

最新新聞

1羅伯斯揭道奇打線佈局　大谷不動

2冬奧魔鬼賽道3分之1人倒　李玟儀完賽

3MLB球員工會異動！梅爾代理執行董事

4歐布萊恩恐傷退　韓國補後援？先發？

5WBC回顧／中華隊逆勢挺進經典賽正賽

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

【劇烈抖動掀議】鄭麗文祈福紅繩狂抖4次　唸到16字「這一幕抖最兇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366