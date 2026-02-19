MLB球員工會震盪！克拉克被迫請辭隔日　梅爾升任代理執行董事

▲ MLB球員工會（MLBPA）宣布由資深勞工法律師梅爾（Bruce Meyer）出任代理執行董事，接替被迫請辭的前執行董事克拉克（Tony Clark） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

一名知情匿名人士向《美聯社》指出，美國職棒球員工會（MLBPA）宣布，梅爾（Bruce Meyer）升任代理執行董事，此舉距離原執行董事克拉克（Tony Clark）被迫請辭僅一天，相關人事尚未正式對外公布。

同時，原任工會總法律顧問的努斯鮑姆（Matt Nussbaum），則被擢升為代理副執行董事。 至於克拉克為何被迫請辭，《美聯社》引述消息人士指出，球員工會8人執行小組在外部法律顧問完成調查後，認定克拉克與一名弟媳存在不正當關係，而該名女子於2023年受聘於MLB球員工會，相關情況已違反組織內部規範，因而要求克拉克辭職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員工會執行委員會是在一次線上會議中決定將梅爾升任代理執行董事，上主要考量在於確保組織運作的延續性，因為最快於4月啟動的新一輪勞資協商，預料將充滿高度爭議。

現年64歲的梅爾是資深勞工法律師，2018年加入球員工會，並在2022年主導勞資談判，歷經長達99天的封館後，最終於同年3月達成為期5年的勞資協議，驚險避免自1995年以來首次例行賽停賽的情況。

加入球員工會之前，梅爾曾於知名律師事務所 Weil, Gotshal & Manges 任職長達30年，並於2016年加入國家冰球聯盟球員工會（NHLPA），擔任團體協商、政策與法律事務資深主管。

值得一提的是，2024年3月，球員工會8人執行小組中的3名成員弗萊赫提（Jack Flaherty）、吉歐利托（Lucas Giolito）與哈普（Ian Happ），曾在前工會律師哈利馬里諾（Harry Marino）主導下，公開主張撤換梅爾。當時克拉克力挺梅爾，該行動最終未能成功，3名球員也在同年12月被移出執行小組。

回顧2022年勞資協議，執行小組曾以8比0一致反對通過該合約，梅爾也主張應向資方爭取更有利於球員的條件。不過，負責監督談判的球員代表大會最終以26比4通過，使整體表決結果以26比12完成批准。

目前球員工會執行小組成員包括：巴西特（Chris Bassitt）、克朗沃斯（Jake Cronenworth）、費爾班克斯（Pete Fairbanks）、穆林斯（Cedric Mullins）、塞米恩（Marcus Semien）、史金恩斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）以及蘇特（Brent Suter）。

▲克拉克（Tony Clark）。（圖／達志影像／美聯社）