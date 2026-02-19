運動雲

歐布萊恩傷勢影響WBC出賽未明　韓國隊後援或先發補強受關注

▲歐布萊恩（Riley O'Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐布萊恩（Riley O'Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力於聖路易紅雀、具韓裔背景的大聯盟投手歐布萊恩（Riley O’Brien），在春訓期間因小腿受傷，幾乎確定無法參加世界棒球經典賽（WBC），韓國隊正積極評估遞補人選。

美國媒體《CBS Sports》於18日報導指出，「歐布萊恩目前正接受小腿不適的治療，雖然傷勢細節尚未完全明朗，但他代表南韓出戰即將到來的WBC已出現疑慮。」紅雀球團方面也持續關注他的恢復狀況。

正在日本沖繩率隊進行第二階段集訓的總教練柳志炫談到歐布萊恩時表示，「我接獲回報，他至少一週無法登板。以目前狀況來看，要參賽相當困難。」韓媒報導中指出，歐布萊恩退出的可能性極高。

事實上，韓國隊近期傷兵不斷。包括金河成（掌腱撕裂）、宋成文（腹斜肌傷勢）、文東珠（肩部疼痛）、崔在勳（手指骨折）、元兌仁（手肘屈肌群傷勢）等人，皆已因傷退出名單。

歐布萊恩的缺席，也讓終結者位置的隱憂浮上檯面。上季他在大聯盟出賽42場、投48局，戰績3勝1敗，繳出6次救援成功、6次中繼成功、防禦率2.06的成績，伸卡球最快可達162公里。柳志炫原本規劃讓他擔任比賽後段的關門角色，如今得另覓替代方案。

目前國家隊牛棚戰力包括高佑錫、朴英賢、趙丙炫與宋勝基。若選擇以後援投手遞補，曾參加首階段集訓、但未進最終名單的金澤延與裴燦勝，皆被視為潛在人選，兩人同屬後援型投手。

不過，由於先前先發投手元兌仁傷退後，已由後援投手宋勝基遞補，這次是否轉而補強先發戰力，也成為討論焦點。

球迷間因此熱議樂天巨人朴世雄與NC恐龍具昌模，成為潛在替補人選。兩人皆曾參加2023年WBC，擁有適合國際賽的球速與壓制力。關鍵在於，能否趕在3月初經典賽開打前，將實戰狀態調整至最佳水準，畢竟韓職例行賽預計於3月底才揭幕。

另一方面，WBC為保護投手設有嚴格的投球數限制。首輪賽事單場最多65球，柳志炫也考慮採用「1+1」模式，由兩名先發投手接力完成比賽。此外，單場投超過30球須休息一天，連續兩天登板也需強制休息一天，對牛棚調度與球數控管提出更高要求。

目前國家隊先發投手群包括柳賢振、孫周永、宋勝基、蘇珩準、高永表、郭彬，以及效力大聯盟的Dane Dunning。在左投後援僅剩金榮奎的情況下，若宋勝基需轉往牛棚支援，先發輪值的補強需求勢必更加迫切。

▲WBC韓國總教練柳志炫（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲WBC韓國總教練柳志炫（右）。（圖／記者楊舒帆攝）

