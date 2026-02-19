運動雲

>

WBC回顧／宋晟睿飛撲、孫易磊拆彈　中華隊逆勢挺進經典賽正賽

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），中華隊歷經首戰震撼、循環賽低谷，最終在附加賽以6比3擊敗西班牙搶下正賽門票；回顧整段過程，晉級並非單靠一場勝利，而是多名球員在關鍵時刻輪番站出來，從守備美技、短打戰術到牛棚壓制，才拼出那張來之不易的第6屆經典賽門票。

附加賽對西班牙一戰，中華隊一開賽就面臨壓力；1局下兩出局、一三壘有人時，西班牙打者擊出強勁平飛球往右外野落點，宋晟睿全力前衝飛撲接殺，化解可能再失分的危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一球被視為比賽前段最重要的守備之一，不僅止血，也讓中華隊在主場球迷面前重新穩住節奏；短期賽制下，一次守備往往能左右全場氣勢，宋晟睿的飛撲也成為附加賽的重要轉折畫面。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）

比賽真正拉開差距的時刻出現在第6局。當時中華隊僅以1分領先，教練團選擇執行短打戰術施壓；西班牙三壘手恩卡那西翁（Wander Encarnacion）在處理短打球時發生傳球失誤，讓中華隊追加1分。

隨後幾乎相同情境再度出現，短打再次逼出恩卡那西翁守備瑕疵，中華隊再添分數；短短一局內，戰術執行與對方守備失誤交錯，將原本膠著的比賽拉開成關鍵差距。

投手群方面，附加賽中繼登板的徐若熙扮演關鍵角色，他在比賽中段接手後，以接近98英里的速球壓制對手，繳出3.1局5次三振的內容，讓西班牙打線難以延續攻勢。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

比賽後段最驚險的一幕出現在第7局，西班牙攻佔滿壘，只要一支安打就可能翻盤；此時中華隊換上當時年僅19歲的旅日投手孫易磊登板，面對壓力情境，孫易磊連續三振兩名打者，成功拆除滿壘危機。

回顧整個資格賽，中華隊首戰5比12不敵西班牙，循環賽又0比6遭尼加拉瓜完封，一度逼近淘汰邊緣；但從擊退南非的反彈，到附加賽短打施壓、守備補位與牛棚壓制，團隊逐步找回節奏，最終也如願拿到正在門票。

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

謝淑薇、O妹退賽！「台灣內戰」對決未上演　詹皓晴組合挺進8強

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門新聞

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

WBC回顧／日本強投血脈松坂到大谷　2026山本由伸挑戰投手獎？

紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1韓媒點名台媒「幸災樂禍」引熱議

2哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

3徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

4道奇讓塔克、迪亞茲當眾講為何來

5松坂到大谷　山本由伸WBC投手獎？

最新新聞

1WBC回顧／中華隊逆勢挺進經典賽正賽

2大聯盟盤點WBC關鍵球員　徐若熙入列

3WBC回顧中華隊附加賽復仇西班牙

4哈士奇誤闖冬奧越野滑雪賽道　場邊觀眾驚呼連連

5徵召不順09輸中國、17兵敗韓國　

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

台中東亞青運主辦權確定取消　市長林佳龍：這是粗暴的行為

【總統遭波及】賴清德參拜慘遭吐一身　主委染諾羅摀嘴擋不住

【好運汪汪來】選愛犬踩過刮刮樂　「中100萬」他激動跪地

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

【超扯行徑】除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包大馬路

【劇烈抖動掀議】鄭麗文祈福紅繩狂抖4次　唸到16字「這一幕抖最兇」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366