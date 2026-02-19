WBC回顧／宋晟睿飛撲、孫易磊拆彈　中華隊逆勢挺進經典賽正賽

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，宋晟睿。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ），中華隊歷經首戰震撼、循環賽低谷，最終在附加賽以6比3擊敗西班牙搶下正賽門票；回顧整段過程，晉級並非單靠一場勝利，而是多名球員在關鍵時刻輪番站出來，從守備美技、短打戰術到牛棚壓制，才拼出那張來之不易的第6屆經典賽門票。

附加賽對西班牙一戰，中華隊一開賽就面臨壓力；1局下兩出局、一三壘有人時，西班牙打者擊出強勁平飛球往右外野落點，宋晟睿全力前衝飛撲接殺，化解可能再失分的危機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一球被視為比賽前段最重要的守備之一，不僅止血，也讓中華隊在主場球迷面前重新穩住節奏；短期賽制下，一次守備往往能左右全場氣勢，宋晟睿的飛撲也成為附加賽的重要轉折畫面。

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，徐若熙 。（圖／記者李毓康攝）



比賽真正拉開差距的時刻出現在第6局。當時中華隊僅以1分領先，教練團選擇執行短打戰術施壓；西班牙三壘手恩卡那西翁（Wander Encarnacion）在處理短打球時發生傳球失誤，讓中華隊追加1分。

隨後幾乎相同情境再度出現，短打再次逼出恩卡那西翁守備瑕疵，中華隊再添分數；短短一局內，戰術執行與對方守備失誤交錯，將原本膠著的比賽拉開成關鍵差距。

投手群方面，附加賽中繼登板的徐若熙扮演關鍵角色，他在比賽中段接手後，以接近98英里的速球壓制對手，繳出3.1局5次三振的內容，讓西班牙打線難以延續攻勢。

▲第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，孫易磊。（圖／記者李毓康攝）



比賽後段最驚險的一幕出現在第7局，西班牙攻佔滿壘，只要一支安打就可能翻盤；此時中華隊換上當時年僅19歲的旅日投手孫易磊登板，面對壓力情境，孫易磊連續三振兩名打者，成功拆除滿壘危機。

回顧整個資格賽，中華隊首戰5比12不敵西班牙，循環賽又0比6遭尼加拉瓜完封，一度逼近淘汰邊緣；但從擊退南非的反彈，到附加賽短打施壓、守備補位與牛棚壓制，團隊逐步找回節奏，最終也如願拿到正在門票。