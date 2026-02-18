運動雲

灰狼14天神操作！康利底薪回鍋　豪華稅省下6.28億台幣

▲▼灰狼康利、艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼康利在交易大限前先後轉戰公牛、黃蜂，最終又回到灰狼效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA灰狼在交易大限前操作引發討論，先將38歲老將後衛康利（Mike Conley）送往公牛參與3方交易，隨後康利再被轉手到黃蜂，並在短時間內遭裁撤。度過合約澄清期後，康利於今天正式以老將底薪重返灰狼，與球隊分別僅14天就再續前緣。這筆操作也讓灰狼的豪華稅壓力大幅下降，從原本約2400萬美元，一口氣降低到不到400萬美元，節省金額超過2000萬美元（約新台幣6.28億元），被形容是一次「無痛升級」。

康利曾在2021年入選明星賽，但隨著年齡增長，角色定位逐漸轉為輪換老將。本季上半段，他僅替灰狼出賽44場、9場先發，平均上場18.5分鐘，繳出4.4分、2.9助攻，多項數據皆寫下生涯新低。即便如此，灰狼仍認為他的經驗與控場能力，能在季後賽輪值中發揮穩定效果。

回顧整個過程，灰狼先透過交易清出薪資空間，間接促成之後向公牛換回多森姆；康利則在歷經公牛、黃蜂兩次轉手後被釋出，成功避開聯盟「同季不得回簽前東家」的限制條款。最終，灰狼在省下鉅額豪華稅的同時，也把熟悉體系的老將帶回陣中，成為本季少見的精算型操作案例。

