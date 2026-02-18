運動雲

韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

▲歐布萊恩（Riley O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐布萊恩（Riley O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）尚未開打，韓國隊卻先陷入投手傷兵陰影，隨著王牌4人組安佑鎮、具昌模、文東珠、元兌仁確定缺席，旅美後援火球男歐布萊恩（Riley O’Brien）又爆出小腿不適，韓媒近日特別點名台灣媒體「高度關注、甚至帶有幸災樂禍意味」，引發討論。

根據韓媒《Star News》報導，台灣體育媒體第一時間轉載歐布萊恩在美國傳出的傷勢消息，指出他因小腿疼痛狀況仍待觀察，是否能出戰WBC存在變數。

報導內容強調，歐布萊恩2025年賽季在大聯盟扛起勝利組角色，防禦率表現亮眼，是韓國隊牛棚後段的重要拼圖；若這名具備接近160公里速球的火球投手缺席，勢必牽動比賽後段調度。

報導提及在此之前，元兌仁（三星獅）因手肘傷勢退出國家隊行列，也成為台媒關注焦點；有分析指出，韓國原本仰賴元兌仁的穩定度作為先發輪值基石，如今再加上文東珠缺陣，等同同時失去「速度」與「經驗」兩大支柱，投手戰力勢必重新洗牌。

韓媒更引用台灣媒體評論指出，安佑鎮、具昌模、文東珠、元兌仁等被視為王牌等級的投手，因傷或其他因素無法出賽，使韓國投手丘面臨嚴峻考驗；特別是在WBC首輪設有單場65球限制的情況下，牛棚負擔勢必加重，戰術安排也需大幅調整。

對此，韓媒形容台灣輿論氛圍已從「審慎樂觀」轉為「期待把握機會」；由於台韓同組競爭激烈，爭奪晉級名額向來是焦點戰役，韓國投手接連出現傷情，自然成為外界評估分組情勢的重要變數。

事實上，台灣媒體近期確實密集追蹤韓國隊傷兵動態，從崔宰勳的手指傷勢，到金河成、宋成文，再到文東珠、元兌仁與歐布萊恩，相關消息皆迅速整理報導；對台灣球迷而言，掌握對手戰力變化本就是國際賽前的重要功課。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

