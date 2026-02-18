紅雀還有震撼彈？名記點名洋基「火星人」　交易可能性浮現

▲多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

聖路易紅雀在2026年球季開打前是否還會有交易動作引發外界關注，儘管距離開幕戰僅剩一個多月，整體氛圍傾向不會再有震撼彈，不過《聖路易郵報》資深記者古爾德（Derrick Goold）近日一席話，卻讓洋基外野手多明奎茲（Jasson Domínguez）與紅雀之間的可能性浮上檯面。

紅雀在休賽季已透過交易送走多名主力，包括唐納文（Brendan Donovan）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、康崔拉斯（Willson Contreras）以及葛雷（Sonny Gray），進入世代交替與重建調整階段；若再有操作，外界普遍認為應屬小幅異動，例如處理牛棚左投羅梅洛（JoJo Romero）等球員，而非再度祭出大規模交易。

目前紅雀正積極打造年輕核心。內野布局備受期待，一種正在春訓測試的組合為柏勒森（Alec Burleson）鎮守一壘、韋瑟霍特（JJ Wetherholt）守二壘、溫恩（Masyn Winn）擔任游擊、戈曼（Nolan Gorman）把守三壘；若此配置延續至開幕戰，將形成極具潛力與活力的年輕內野。

不過外野仍存變數。史考特二世（Victor Scott II）將扛起中外野重任，沃克（Jordan Walker）佔據一角，另一個位置則尚未明朗；努特巴爾（Lars Nootbaar）能否趕上開幕戰仍未定案，丘奇（Nathan Church）與薩格西（Thomas Saggese）也在外野測試名單中。

在這樣的背景下，古爾德被問到多明奎茲是否適合紅雀時，給出相當明確的答案，他表示：「左右開弓的外野手，年輕、有潛力，而且還有多年球隊控制權在前方；這看起來正好就像是紅雀目前尋找的投手類型，在外野手位置上的對應版本，所以絕對是合適的。」

多明奎茲現年23歲，曾被視為全聯盟頂尖新秀之一；2025年賽季出賽123場，繳出打擊率2成57、上壘率3成31、長打率3成88的成績，並敲出10支全壘打、47分打點與23次盜壘，以年齡與發展空間來看，已展現穩定產出與全面身手。

若洋基未能在2026年給予他固定角色，勢必會成為其他球隊評估的目標；以紅雀目前陣容結構而言，補強一名具控制年限的年輕外野手，確實符合重建與競爭並行的方向。

當然，實際交易代價仍是關鍵。外界推測，若紅雀真有意接觸，可能需圍繞羅梅洛與努特巴爾等人構建包裹；不過目前仍屬討論階段。