NBA重罰「擺爛」球隊　前獨行俠老闆庫班：先救票價太貴

▲前獨行俠老闆庫班。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜奕君／綜合報導

NBA近期針對猶他爵士與印第安那溜馬被認定刻意「擺爛」以爭取選秀順位開出罰單，引發討論。不過，曾是達拉斯獨行俠老闆、目前仍為球隊股東的庫班（Mark Cuban）公開持反對意見，直言聯盟處理方式缺乏透明度，與其緊盯擺爛行為，不如正視球迷因票價過高而進不了場的現實問題。

為遏止球隊在例行賽後段刻意輸球，NBA近年加強執法，對讓健康球員休戰的球隊開罰。聯盟日前對爵士處以50萬美元、對溜馬罰款10萬美元。聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）也在全明星周期間坦言，本季擺爛情況「前所未見」，甚至不排除以剝奪選秀權作為更強硬的手段。

然而，過去經營獨行俠時也曾因擺爛遭罰超過60萬美元的庫班並不買帳。他批評，球隊就算誠實面對策略選擇，仍可能被開罰甚至被威脅沒收選秀權，「這樣的制度對球迷並不公平」，質疑聯盟標準模糊，讓球隊無所適從。

庫班認為，擺爛有時是向球迷宣示長期布局，像獨行俠過去為了提升選秀順位，最終透過操作換得唐西奇（Luka Doncic），戰力因此躍進。他更直指，聯盟應把心力放在改善觀賽體驗，「許多家庭連帶孩子進場、買球衣都負擔不起，他們根本不在乎擺不擺爛，NBA該解決的是票價，而不是只會開罰單。」