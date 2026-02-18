不回頭看紅襪爭議！德弗斯春訓表態專注巨人　2026目標30轟

▲Rafael Devers。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人強打德弗斯（Rafael Devers）近日迎來加盟後首個完整春訓，相較於2025年在波士頓紅襪的風波不斷，今年可謂是平靜許多，根據《MLB.com》報導指出，他親口表示已為鎮守一壘做好準備，更把目標鎖定在2026年單季30轟以上，強調巨人打線具備與任何球隊競爭的實力。

回顧去年春訓，德弗斯因布萊格曼（Alex Bregman）以3年1.2億美元加盟紅襪，面臨守位調整問題；起初他表明不願離開熟悉的三壘，但最終仍同意改任指定打擊。

不過當卡薩斯（Triston Casas）因傷整季報銷後，德弗斯拒絕改守一壘，引發球團不滿，最終在6月被交易至巨人；紅襪沃納（Tom Werner）日前受訪直言：「我不喜歡說任何球員的壞話，我願意說他是一個很棒的人，但當我們一壘出現傷病時，他不願意守那個位置，真的令人極度沮喪；那是一段令人沮喪的插曲，只要拿起手套就好。」

對於外界再度提起過往爭議，德弗斯態度平靜：「那都過去了，我是那種不喜歡回頭看的人，我的重心在這個組織，我現在在這裡。」

談到布萊格曼休賽季跳脫合約、轉投芝加哥小熊一事，德弗斯也不願多談：「我不用任何社群媒體，也不上網；那些都是過去的事了，他們有他們的組織，這是我的組織，我必須在這裡全力以赴。」

德弗斯2025年在巨人出賽90場，繳出打擊率2成36、OPS .807與20轟成績，並在一壘先發28場；今年簽約至2033年的他，預計將成為球隊主力一壘手。

他表示：「我感覺非常好，我感謝上帝再給我一次機會參加春訓，我針對自己需要加強的部分做了訓練，也就是為守一壘做好準備，我現在覺得非常自在。」

談到新賽季目標，德弗斯毫不掩飾野心：「我認為我們有一條非常好的打線，我們可以與任何球隊競爭；我們的打線很可怕。」他也把2026年的個人目標設定為30支以上全壘打。