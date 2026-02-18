韓媒嗨翻！金慧成春訓砲轟山本由伸　誓搶道奇開幕戰二壘

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸18日在亞利桑那州進行春訓第2次實戰投打練習（Live BP），面對世界棒球經典賽（WBC）韓國代表內野手金慧成時，被轟出一發反方向飛向左外野的全壘打，引發韓國媒體高度關注。

山本此役整體調整仍屬順利，對戰8名打者送出2次三振，展現不錯狀態；不過金慧成表現同樣亮眼，從山本手中敲出2支安打，包括一發左外野方向全壘打，為自己爭取開季位置大大加分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）



道奇專門媒體《Dodgers Nation》指出，金慧成已明確表態，希望以二壘手身分先發出戰開幕戰；報導寫道：「由於艾德曼（Tommy Edman）尚未從手術中恢復，金慧成明言希望以二壘手身份先發出戰開幕戰，如果他能持續從這位君臨世界大賽MVP的選手手中擊出全壘打，要實現自己的主張並不困難。」

韓國媒體更是興奮不已，《OSEN》以斗大標題報導：「『每天都為了變得更好而努力』，金慧成的誓言是真的，面對山本轟出全壘打。」強調他用實際表現證明進步決心。

《My Daily》則語氣更加激動寫道：「從日本怪物手中轟出全壘打，金慧成將成為道奇開幕戰二壘手。」報導中以「日本怪物」形容山本，凸顯這發全壘打的象徵意義。