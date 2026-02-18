運動雲

NBA最新年度MVP預測排行出爐　SGA居冠、康寧漢與溫班亞瑪擠進前5

▲吉爾吉斯-亞歷山大領軍狂勝49分，雷霆挺進NBA盃4強。（圖／路透）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大仍被看好能拿下本賽季NBA「年度MVP」殊榮。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025-26賽季，在全明星周開出收視紅盤後，將在台灣時間20日重新點燃戰火。根據NBA官網最新「年度MVP」預測榜中，奧克拉荷馬雷霆當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）仍被看好能完成MVP的2連霸大業。另外，包括東區龍頭底特律活塞少主康寧漢（Cade Cunningham）、聖安東尼奧馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也都名列前5位。

身為衛冕軍王者，雷霆本賽季整體表現依舊維持聯盟獨走局面，吉爾吉斯-亞歷山大上半季場均繳出31.8分、4.4籃板、6.4助攻，被看好仍是本季年度MVP最大熱門。

排名2、3位的球員則是互換席次，丹佛金塊「小丑」約基奇（Nikola Jokic）站上排名第2位，目前金塊排名西區第3位，若戰績能有效拉抬，仍有機會將排名持續提升。

▲活塞康寧漢砍下25分、10助攻，率隊寫下本季NBA最佳「11連勝」。（圖／路透）

▲活塞康寧漢率隊打出東區第1名戰績，也是聯盟MVP榜前5名大熱門。（圖／路透）

至於排名第3位的唐西奇，本季至今以場均32.8分雄霸聯盟「得分王」寶座，不過近期受到腿部傷勢影響，但官網仍看好這位「籃球金童」有機會在本賽季衝擊年度MVP殊榮。

本季至今率領汽車城軍團打出40勝13敗，在東區名列龍頭的活塞少主康寧漢，目前則以場均25.3分、5.6籃板、9.6助攻的出色表現，穩住年度MVP排行榜第4位。


而「黑衫軍」馬刺當家球星溫班亞瑪，目前也幫助馬刺打出38勝16敗，西區高居第2位的出色戰績，溫班亞瑪目前場均24.4分、11.1籃板、2.8助攻、1抄截、2.7阻攻，攻守兩端的宰制力都是聯盟頂尖水準。

▲「法國怪物」溫班亞瑪單場投進7記三分球狂飆33分，率領馬刺3連勝。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪攻守兩端都展現強大宰制力，同樣位居年度MVP預測榜前5位。（圖／路透）

關鍵字： NBA年度MVPSGA吉爾吉斯-亞歷山大康寧漢溫班亞瑪約基奇.唐西奇

