投手群為最大亮點！　福永春吾解析中華隊：對日本也值得期待

▲徐若熙。（圖／福岡軟銀鷹提供）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，日本武士隊首戰對手正是中華隊，根據日本專業棒球網站《高校野球ドットコム》相關報導提及，前阪神虎投手、現任富邦悍將二軍基地復健兼投手育成教練福永春吾，在接受訪問提到此屆中華隊名單時直言：「應該是集結最強的選手了。」

本屆中華隊最大亮點在投手群，除了中職主力外，還網羅多名日職與美職小聯盟投手，整體球威與深度較以往明顯提升。

▲古林睿煬與孫易磊。（圖／北海道日本火腿鬥士官方X）



日職幫以徐若熙、古林睿煬、孫易磊3人最受矚目；談到今年加盟福岡軟銀鷹的徐若熙，福永分析：「他在台灣國內就被評為頂尖投手，速球可以穩定投到150公里中段，又能大量奪三振，威力十足，台灣打者都很難出手，只要他能投出原本的水準，對上日本也值得期待。」

古林睿煬過去在中職累積32勝、398次三振，去年在北海道日本火腿鬥士出賽7場拿下2勝，新賽季被視為先發輪值重要戰力；福永直言：「古林的直球比徐若熙更沉、更有力量，控球也很好，可以期待他成為王牌等級的存在。」

21歲的孫易磊則是未來王牌候選人，福永毫不掩飾期待：「他常態能投出150公里中段速球，是將來能扛起台灣的人才。」

▲林詩翔。（圖／記者呂佳賢攝）



此外，中職代表投手林詩翔也在名單之列；福永曾在台鋼雄鷹與他共事，對其特質十分熟悉：「他的直球雖然在140公里後段，但能精準分配內外角，最大武器是軌跡特殊的變速球，第一次對戰很難適應，台灣打者也常常打不好。」

福永也分享林詩翔的求知態度：「他最大的特點就是很愛發問，我從日本春訓回來，他一定會問日本怎麼練習；投球方面也會問該注意什麼，個性很率直，是教練團會喜歡的選手。」

終結者方面，富邦悍將火球男曾峻岳入選，他的球速逼近160公里，也早已進入日本球界雷達名單。

至於張奕狀態回升也成為關鍵。福永指出：「他在日本後期因傷球速下滑，但回到台灣後已恢復150公里中段速球，控球也進步，變化球能拿來決勝負。」

▲陳冠宇參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）



陳冠宇則是第3度披上WBC戰袍。福永評價：「各種變化球都能拿好球數，穩定度跟年輕投手不同，作為珍貴左投手，他會是重要戰力。」

美職小聯盟組部份，效力奧克蘭運動家體系的林維恩身高190公分，擁有高角度速球壓制力；福永說：「他能從日本人少見的角度投出強勁球路，在台灣棒球界評價很高，不過才20歲，能否在大舞台完全發揮還是未知數，但對日本來說可能會是棘手對手。」

林昱珉同樣被點名為具威脅性的左投戰力。

隨著WBC逼近，台灣國內掀起高度關注，2024年12強奪冠紀錄電影早在元旦上映，引發熱烈迴響；福永提到：「台灣真正全面重視國際賽，是從2013年WBC開始，當年對日本之戰，9局上鳥谷敬成功盜壘、井端弘和擊出追平安打，對日本來說是感動名場面，但對台灣而言至今仍是難忘的遺憾。」

「電影以那場比賽為轉捩點，描繪一路到奪下12強冠軍的歷程，當年的球員如今多半已成為教練或監督；身為在台灣職棒工作的人，第一次了解這些背景，真的很有意思。」

本屆中華隊並未出現主力因傷退賽情況，戰力整合順利；福永最後評價：「甚至有被稱為實力派的球員落選，和過去相比，這次應該是集結最完整的一次。」