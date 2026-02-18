運動雲

投手群為最大亮點！　福永春吾解析中華隊：對日本也值得期待

▲▼ 徐若熙 。（圖／福岡軟銀鷹提供）

▲徐若熙。（圖／福岡軟銀鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日點燃戰火，日本武士隊首戰對手正是中華隊，根據日本專業棒球網站《高校野球ドットコム》相關報導提及，前阪神虎投手、現任富邦悍將二軍基地復健兼投手育成教練福永春吾，在接受訪問提到此屆中華隊名單時直言：「應該是集結最強的選手了。」

本屆中華隊最大亮點在投手群，除了中職主力外，還網羅多名日職與美職小聯盟投手，整體球威與深度較以往明顯提升。

▲日本火腿隊春訓期間特別歡送即將返台報到中華隊的古林睿煬與孫易磊，兩人也完成階段性春訓行程 。（圖／北海道日本火腿鬥士官方X）

▲古林睿煬與孫易磊。（圖／北海道日本火腿鬥士官方X）

日職幫以徐若熙、古林睿煬、孫易磊3人最受矚目；談到今年加盟福岡軟銀鷹的徐若熙，福永分析：「他在台灣國內就被評為頂尖投手，速球可以穩定投到150公里中段，又能大量奪三振，威力十足，台灣打者都很難出手，只要他能投出原本的水準，對上日本也值得期待。」

古林睿煬過去在中職累積32勝、398次三振，去年在北海道日本火腿鬥士出賽7場拿下2勝，新賽季被視為先發輪值重要戰力；福永直言：「古林的直球比徐若熙更沉、更有力量，控球也很好，可以期待他成為王牌等級的存在。」

21歲的孫易磊則是未來王牌候選人，福永毫不掩飾期待：「他常態能投出150公里中段速球，是將來能扛起台灣的人才。」

▲林詩翔。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林詩翔。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，中職代表投手林詩翔也在名單之列；福永曾在台鋼雄鷹與他共事，對其特質十分熟悉：「他的直球雖然在140公里後段，但能精準分配內外角，最大武器是軌跡特殊的變速球，第一次對戰很難適應，台灣打者也常常打不好。」

福永也分享林詩翔的求知態度：「他最大的特點就是很愛發問，我從日本春訓回來，他一定會問日本怎麼練習；投球方面也會問該注意什麼，個性很率直，是教練團會喜歡的選手。」

終結者方面，富邦悍將火球男曾峻岳入選，他的球速逼近160公里，也早已進入日本球界雷達名單。

至於張奕狀態回升也成為關鍵。福永指出：「他在日本後期因傷球速下滑，但回到台灣後已恢復150公里中段速球，控球也進步，變化球能拿來決勝負。」

▲陳冠宇參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳冠宇參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

陳冠宇則是第3度披上WBC戰袍。福永評價：「各種變化球都能拿好球數，穩定度跟年輕投手不同，作為珍貴左投手，他會是重要戰力。」

美職小聯盟組部份，效力奧克蘭運動家體系的林維恩身高190公分，擁有高角度速球壓制力；福永說：「他能從日本人少見的角度投出強勁球路，在台灣棒球界評價很高，不過才20歲，能否在大舞台完全發揮還是未知數，但對日本來說可能會是棘手對手。」

林昱珉同樣被點名為具威脅性的左投戰力。

隨著WBC逼近，台灣國內掀起高度關注，2024年12強奪冠紀錄電影早在元旦上映，引發熱烈迴響；福永提到：「台灣真正全面重視國際賽，是從2013年WBC開始，當年對日本之戰，9局上鳥谷敬成功盜壘、井端弘和擊出追平安打，對日本來說是感動名場面，但對台灣而言至今仍是難忘的遺憾。」

「電影以那場比賽為轉捩點，描繪一路到奪下12強冠軍的歷程，當年的球員如今多半已成為教練或監督；身為在台灣職棒工作的人，第一次了解這些背景，真的很有意思。」

本屆中華隊並未出現主力因傷退賽情況，戰力整合順利；福永最後評價：「甚至有被稱為實力派的球員落選，和過去相比，這次應該是集結最完整的一次。」

