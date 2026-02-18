運動雲

>

農曆新年葡萄牙奮戰捷報　「小鋼炮」梁恩碩直落二晉級女單次輪

▲亞運網球混雙梁恩碩、黃琮豪於金牌戰出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲梁恩碩在葡萄牙奧埃拉什女網賽晉級女單次輪。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球女將「小鋼炮」梁恩碩，在農曆新年期間持續於WTA125等級葡萄牙奧埃拉什女網賽奮戰，一路從會外賽打起的她，在挺進會內賽女單首輪後，首戰面對世界排名優於自己的俄羅斯對手季洪諾娃（Anastasia Tikhonova），梁恩碩展現大將之風，以6比1、6比4，直落二橫掃對手，順利取得晉級女單次輪門票。

目前世界女單排名為360名的梁恩碩，日前從葡萄牙奧埃拉什女網賽的會外賽打起，連勝兩場取得晉級會內賽資格後，首戰則是碰頭世界女單排名258名的季洪諾娃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首盤梁恩碩展現大將之風，兩度破發對手，順利以6比1開出好彩頭。次盤雙方一度互破發球局，但梁恩碩第7局再度成功破發，並憑藉此氣勢一路取得領先優勢，最終順利以6比4拿下，直落二輕取季洪諾娃。

接下來的女單次輪賽事，梁恩碩將對上世界排名第136位的保加利亞選手托莫娃（Viktoriya Tomova），繼續爭取晉級資格。

除了梁恩碩外，26歲台灣雙打選手黃琮豪也在和南韓朴義成在ATP新德里挑戰賽攜手出擊，男雙賽事首輪順利以6比4、6比3擊敗俄羅斯畢尤科夫（ Petr Bar Biryukov）及義大利賓達（Alexander Binda），順利晉級男雙次輪賽事。

關鍵字： 梁恩碩網球葡萄牙奧埃拉什女網賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA明星賽改制大成功！　收視率出爐狂漲「87%」開紅盤

NBA明星賽改制大成功！　收視率出爐狂漲「87%」開紅盤

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

梁恩碩葡萄牙奧埃拉什賽事捷報　強勢晉級會內賽

梁恩碩葡萄牙奧埃拉什賽事捷報　強勢晉級會內賽

最新桌球世界排名出爐　林昀儒穩居第8位、鄭怡靜重返世界前20名

最新桌球世界排名出爐　林昀儒穩居第8位、鄭怡靜重返世界前20名

日本雙人花滑寫歷史　三浦璃來、木原龍一逆轉奪冬奧金牌

日本雙人花滑寫歷史　三浦璃來、木原龍一逆轉奪冬奧金牌

睽違38年完賽紀錄！　中華隊張天將冬奧滑雪36名作收

睽違38年完賽紀錄！　中華隊張天將冬奧滑雪36名作收

PLG「上半季最佳5人」盧峻翔強勢領銜　領航猿、獵鷹包辦4席

PLG「上半季最佳5人」盧峻翔強勢領銜　領航猿、獵鷹包辦4席

林志傑後PLG職籃最強接班人　「夜王」盧峻翔生涯年表現狂飆

林志傑後PLG職籃最強接班人　「夜王」盧峻翔生涯年表現狂飆

低調「巨人殺手」！　翟蒙化身上半季最強洋將扛獵鷹攻守核心

低調「巨人殺手」！　翟蒙化身上半季最強洋將扛獵鷹攻守核心

新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

鄭麗文法鼓山祈福

熱門新聞

WBC將對中華隊先發的山本由伸　春訓遭韓國金慧成開轟

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

NBA明星賽改制大成功！　收視率出爐狂漲「87%」開紅盤

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

羅培茲UCL撕裂恐動TJ　雙城王牌恐缺席2026、無緣經典賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸春訓遭韓國金慧成開轟

2為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技

3NBA明星賽改制大成功　收視率狂漲87%

4郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

5布勒與4投競爭輪值最後席次

最新新聞

1福永春吾解析中華隊：對日本也值得期待

2冬奧中國選手惡意阻擋　遭取消比賽成績

3農曆年葡國奮戰　梁恩碩晉級女單次輪

4大谷翔平春訓首度實戰投打

5史坦頓春訓更精實迎條紋軍第9季

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

【貓頭嬰？】貓坐小剷屎官頭上尾巴還圍臉一圈　媽白擔心相處不好

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

【給媽媽幫我收好】小黑狗拿到紅包到處炫耀　最後交給媽保管
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366