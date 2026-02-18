農曆新年葡萄牙奮戰捷報　「小鋼炮」梁恩碩直落二晉級女單次輪

▲梁恩碩在葡萄牙奧埃拉什女網賽晉級女單次輪。（圖／資料照記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣網球女將「小鋼炮」梁恩碩，在農曆新年期間持續於WTA125等級葡萄牙奧埃拉什女網賽奮戰，一路從會外賽打起的她，在挺進會內賽女單首輪後，首戰面對世界排名優於自己的俄羅斯對手季洪諾娃（Anastasia Tikhonova），梁恩碩展現大將之風，以6比1、6比4，直落二橫掃對手，順利取得晉級女單次輪門票。

目前世界女單排名為360名的梁恩碩，日前從葡萄牙奧埃拉什女網賽的會外賽打起，連勝兩場取得晉級會內賽資格後，首戰則是碰頭世界女單排名258名的季洪諾娃。

首盤梁恩碩展現大將之風，兩度破發對手，順利以6比1開出好彩頭。次盤雙方一度互破發球局，但梁恩碩第7局再度成功破發，並憑藉此氣勢一路取得領先優勢，最終順利以6比4拿下，直落二輕取季洪諾娃。

接下來的女單次輪賽事，梁恩碩將對上世界排名第136位的保加利亞選手托莫娃（Viktoriya Tomova），繼續爭取晉級資格。

除了梁恩碩外，26歲台灣雙打選手黃琮豪也在和南韓朴義成在ATP新德里挑戰賽攜手出擊，男雙賽事首輪順利以6比4、6比3擊敗俄羅斯畢尤科夫（ Petr Bar Biryukov）及義大利賓達（Alexander Binda），順利晉級男雙次輪賽事。