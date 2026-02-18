運動雲

連跑步都做不到！布萊恩慢性背傷惡化　洛磯：須當他無法出賽

▲Kris Bryant。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kris Bryant。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛磯34歲老將布萊恩（Kris Bryant）今年仍在與慢性背傷搏鬥，雖然他目前可以正常行走，但連跑步都無法做到，距離重返大聯盟賽場仍有一段不小距離；球隊也坦言，必須以他無法出賽為前提進行準備。

布萊恩被診斷為「慢性腰椎退化性椎間盤疾病」，這項傷勢加上過去幾年的多種傷病，使他在7年1.82億美元合約的前4年僅出賽170場，幾乎只相當於一個完整賽季的出賽量；布萊恩也將以60天傷兵名單身分展開2026年球季。

布萊恩在春訓受訪時說明目前復健狀況：「通常在復原進程中，你會先從做訓練動作開始，然後再進展到跑步；但只要我的雙腳一碰到地面，我就覺得自己可能會直接倒下。」

洛磯本週在亞利桑那州展開全隊合練，布萊恩也現身球隊營地，不過不同於過往至少能健康開季，他預計將返回拉斯維加斯住家持續復健。

對於自己是否還能重返賽場，布萊恩坦言目前仍在與醫療團隊討論階段；他曾在2015年拿下國聯新人王，2016年奪得國聯最有價值球員，並隨芝加哥小熊奪下世界大賽冠軍，如今卻面臨職涯重大考驗。

他表示：「老實說，我現在還沒有最好的答案，因為我還沒有真正確定一個計畫，不過我只是遵循他們的建議與指引，當然也持續與醫師會面；休賽季我見過醫師，聽取不同意見，他們會把意見轉交給訓練團隊，然後我們再決定接下來怎麼做。」

至於醫師如何評估他的回歸可能性，布萊恩不願多談：「我不打算深入談這個，我不想說錯話，我還沒有看那些報告；我的重心只是放在尋找能幫助我每天醒來時，比前一天少一點疼痛的方法。」

洛磯總教練謝佛（Warren Schaeffer）也坦言球隊必須做最壞打算。他表示：「其實也沒什麼好多說的，就是他的背真的、真的很痛，而且在復原進展上非常困難，我們必須以他無法上場來做準備，這就是我們現在必須採取的方式，同時也希望他能夠康復，出現突破。」

謝佛強調，外界對布萊恩的看法或許很多，但真正承受壓力的是球員本人；「你必須了解這對『KB』來說有多艱難，外界有各種不同的意見，但對他而言，無法上場比賽、想上場卻做不到、想感覺良好卻無法如願，真的很難受，這也影響到他的家庭生活，他想當個好爸爸陪伴孩子，但他現在連彎腰都很困難。」

對於是否值得繼續嘗試復出，布萊恩最後刻意不讓自己想得太遠，他說：「老實說，我盡量不讓自己去想那一步，因為當你每天都在經歷這些時，你只能專注於過好每一天；很多有慢性疼痛的人都一樣，你不會想太久遠的未來，因為你只是努力撐過今天，所以我不讓自己去想那麼遠。」

關鍵字： 科羅拉多落磯MLB

鄭麗文法鼓山祈福

﻿

