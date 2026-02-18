狂飆158公里！　大谷翔平春訓首度實戰投打

▲Shohei Ohtani。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平18日進行春訓首次實戰投打練習（Live BP），面對4名打者共投18球，送出2次三振，被敲1支安打，最快球速達98英里（約157.7公里），展現調整進度順利。

大谷此役被席亞尼（Michael Siani）擊出一支安打，接著面對赫南德茲（Teoscar Hernández）時，以指叉球製造游擊滾地球出局；第3名打者帕赫斯（Andy Pages）遭四縫線速球揮空三振，第4名打者塔克（Kyle Tucker）則對內角低角度四縫線速球站著不動吞下三振。

道奇營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）賽後對大谷表現給予肯定，同時也再度否認其在3月世界棒球經典賽（WBC）登板的可能性；「我覺得真的非常好，當然現在還是2月，所以對所有人都必須審慎觀察，不過就翔平而言，他在WBC將以指定打擊身分出賽，不會以投手身分登板，這一點我們已經與他充分討論過。」

他進一步說明球團決策考量：「他在去年手術復出後一路投到10月，若從那之後立刻回到這樣的強度，賽程會相當緊湊；今年我們也規劃要戰到10月，而他將在投手丘上扮演重要角色，而且他本人也希望未來8年都能持續投球，我們也希望他能投8年，綜合所有這些因素後，才做出謹慎的判斷。」

對於是否存在比賽中臨時「緊急登板」的可能性，佛里德曼態度堅定：「我們和他充分討論過，他也理解；對於競爭心強烈的他來說，這並不是一個喜歡的決定，但他理解了，我認為不會有臨時登板的情況，我們也和侍日本隊以及翔平談過，大家都理解。」

此外，大谷本季也公開展現對賽揚獎的企圖心，佛里德曼說：「或許很困難，但關於他，我不會押注在他做不到的一方；他本人也是這麼說的，而且在投球方面，看起來他帶著一種使命感，當他帶著使命感時，總是會發生好事。」