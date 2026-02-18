運動雲

春訓更精實迎條紋軍第9季　史坦頓：洋基的重點就是奪冠

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基2018年球季前夕交易來「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）時，他曾霸氣放話會「為那些棒球感到難過」；當時他與賈吉（Aaron Judge）兩大重砲合體，外界不只預期滿天全壘打，也看好洋基衝冠。

轉眼史坦頓將迎來穿條紋球衣第9季，兩人確實轟出一堆驚人長打、把Statcast數據打到「爆表」的程度，但冠軍戒仍未到手；史坦頓近日在春訓受訪時直言，沒有世界大賽冠軍，他在紐約的故事就不算完整。

史坦頓說：「你必須跨過那道門檻，顯然，目標是世界大賽，目標是總冠軍，但你也必須做好中間的每一步；不只是打進去，而是要完成它。」

洋基其實曾非常接近世界大賽冠軍，史坦頓在2024年季後賽火力凶猛，美聯冠軍賽（ALCS）幾乎以一己之力擊垮克里夫蘭守護者，也拿下美聯冠軍賽MVP，季後賽「十月DNA」再被貼上認證標籤。

然而世界大賽對上洛杉磯道奇時，結局沒有照劇本走，道奇在5戰拿下系列賽；隔年春天洋基在曼哈頓宴會廳領取美聯冠軍戒指時，史坦頓當場提醒隊友「別戴出門」，史坦頓當晚對隊友說：「這不是我們想要的那一枚。」

▲Giancarlo Stanton。（圖／達志影像／美聯社）

洋基總教練布恩（Aaron Boone）透露，史坦頓今年春訓看起來比上季更精實；史坦頓去年受到雙手臂嚴重網球肘影響，仍在77場比賽轟出24支全壘打，繳出0.273打擊率、0.350上壘率、0.594長打率的高水準表現。

布恩說：「他冬天練得不錯。他一向保持良好體態，但我覺得他現在看起來真的很好，非常精實；他已經投入所有訓練項目，準備隨時上場，我覺得我們目前處於一個很好的狀態。」

不過史坦頓也提醒，手肘不適從2024年下半季就開始困擾他，他坦言狀況可以控制，但不可能完全痊癒，只要還在揮棒，就會有不適；「它不會消失，這永遠都需要維護，只要我還在揮棒就會有不適，但它沒有妨礙我做任何訓練，而那才是最重要的。」

布恩表示，可能會再等大約一週，才會讓史坦頓進入熱身賽節奏，新球季史坦頓大多仍會擔任指定打擊（DH），但布恩也沒把外野守備選項完全關掉，讓球隊保留彈性。

「他進化了，無論是在訓練方式還是自我照顧方面，理想情況下，他整季都能保持健康，我會主動安排他休息日，好讓他在長期下來能維持更健康的狀態。」布恩提及。

新球季洋基希望用一套高度相似的核心班底，去挑戰戰力堆疊的美聯東區，目標要能扳倒多倫多藍鳥等強敵，史坦頓最後也直白點出，穿上洋基球衣的意義只有一個；「故事還在被書寫，但當洋基球員的重點就是成為冠軍，沒有那個（冠軍），一切都還不算完整。」

【拍攝者不救】柴柴在沙發上亂跑不小心滑落 腿短到還差點搆不到地

