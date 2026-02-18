經典賽韓國隊再傳傷情！　歐布萊恩小腿不適出賽未定

▲歐布萊恩（Riley O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，力拚重振名聲的韓國隊卻傳出壞消息，效力聖路易紅雀的韓裔右投歐布萊恩（Riley O'Brien）因小腿疼痛，WBC出賽狀況出現變數，是否能如期披上韓國戰袍仍是未知數，對正值戰力整合關鍵期的韓國隊而言無疑是一大打擊。

根據美媒《Belleville News-Democrat》記者瓊斯（Jeff Jones）18日在社群媒體透露，「歐布萊恩目前正受到小腿疼痛困擾，他是否參加WBC仍未確定。」消息一出，讓韓國球迷憂心不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐布萊恩上季在大聯盟迎來生涯代表作，例行賽共出賽42場、投48局，繳出3勝1敗、6次救援成功、防禦率2.06的亮眼成績，展現頂級牛棚壓制力；他以火球伸卡球著稱，最快球速飆到100.6英里（約162公里），是韓國隊寄予厚望的後援王牌。

韓國隊由總教練柳志炫領軍，本屆積極徵召具韓裔血統的大聯盟球員強化戰力；柳志炫日前在最終30人名單記者會上就曾明言，計畫讓歐布萊恩擔任終結者，「他是在大聯盟也具備最強投球威力的投手之一，原則上設定為後援投手，在7到9局關鍵時刻、或出現危機時登板。」

然而韓國隊投手戰力已先受傷兵衝擊，包括文東珠、元兌仁等主力相繼因傷退出，若歐布萊恩再無法參賽，牛棚布局勢必得全面調整。

韓國隊本屆WBC被分在C組，將與日本、台灣、澳洲、捷克同組競逐，僅有前兩名能晉級第2輪；自2009年奪得亞軍後，韓國隊在2013年、2017年與2023年連續3屆止步首輪，本屆以至少闖進第2輪為目標，關鍵戰力是否到位，將直接牽動晉級前景。

本屆韓國隊共網羅4名韓裔球員，除歐布萊恩外，還包括瓊斯（Jahmai Jones）、惠特康（Shay Whitcomb）、鄧寧（Dane Dunning），原盼藉此提升整體競爭力，如今卻先遭遇傷情考驗。