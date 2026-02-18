經典賽、備戰輪值雙線並行　大谷投球進度超前讓道奇吃定心丸

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平雖然今年春訓行程緊湊，還將代表日本武士隊參加世界棒球經典賽（打者身份），但球團仍對他新賽季從先發輪值出發充滿信心；總教練羅伯斯（Dave Roberts）更直言，大谷在投球端的養成進度「明顯比去年超前很多」。

大谷在2023球季後接受右手肘第2次重大手術，今年球季是重返投手丘的第2年；他不僅要兼顧指定打擊任務，還得在本月底離開春訓營地，加入日本武士隊備戰經典賽，使得整體投手養成過程更加複雜。

本週在亞利桑那州春訓基地，大谷首度於今年春訓面對打者，與山本由伸一同進行實戰投打練習，這與去年情況形成對比，當時因東京開幕系列賽影響，他在球隊結束春訓前未能面對打者。

羅伯斯談到大谷的進度時表示：「看到他面對打者、開始拉長投球養成進度，就投球方面而言，他確實比去年這個時候超前很多；這是好事，但我其實不太擔心他的養成與準備狀況。」

當天大谷投1局，山本則投2局，對決打者包括塔克（Kyle Tucker）、佩吉斯（Andy Pages）、赫南德茲（Teoscar Hernández）、金慧成以及席安尼（Michael Siani）；兩人整體投球強度與狀況都相當不錯。

相較之下，山本在投手進度上比大谷更為領先；山本去年在大聯盟創下生涯新高投球負荷，今年同樣將代表日本武士隊出戰經典賽。

羅伯斯透露，山本很可能會在離隊前於仙人掌聯盟熱身賽登板；至於大谷，「非常不可能」在離隊前出賽。

道奇總裁佛里曼（Andrew Friedman）指出，球團已經有去年處理大谷投打養成的經驗可供參考；「顯然，去年他是從手術後復出，因此我們在很多方面都非常謹慎，今年我們不會那麼保守，但仍會留意，他所承擔的是非常非常沉重的負荷，這和其他任何一位球員都不同，所以很多時候必須邊觀察邊應變。」