羅培茲UCL撕裂恐動TJ　雙城王牌恐缺席2026、無緣經典賽

▲Pablo López。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pablo López。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

明尼蘇達雙城王牌投手羅培茲（Pablo López）傳出重大傷情。球團18日表示，羅培茲右手肘尺側副韌帶（UCL）出現「嚴重撕裂」，極可能需要接受TJ手術，若確定動刀，將缺席整個2026年賽季，對雙城輪值戰力無疑是一記重擊。

羅培茲近日在Live BP時因手肘痠痛提前退場，當天稍晚接受核磁共振（MRI）檢查後確認韌帶撕裂；根據《MLB.com》報導指出，他將尋求麥斯特醫師（Dr. Keith Meister）第2意見，不過目前預期仍會選擇手術治療。

雙城總經理佐爾（Jeremy Zoll）坦言這是令人難以接受的消息，「這顯然是非常令人失望的消息，你真的會為他感到難過；大家都知道，他的職業態度、他對身體的重視，以及他的準備工作都是無與倫比的，這對他來說是沉重的打擊。他可以理解地感到非常失望。」

若確定動刀，這將是羅培茲生涯第二次接受TJ手術；他在2013年、效力水手體系首個職業賽季後就曾動刀，回顧2025年，他也曾因傷缺陣，包括4月右大腿後側拉傷、6月右側闊背肌拉傷，以及9月右前臂拉傷。

羅培茲表示，「這種事情就是會發生，我記得第一次動手術時，有人告訴我這些東西都有保存期限；有些人動過TJ手術後，可能4、5、6年後還得再動一次。」

「當我在2019年撐過第6年時，我心想，也許我是例外；我某種程度上確實是，我已經有12年在手肘裡放著一條外來韌帶、外來組織，而現在它出現部分損傷。」

一般而言，TJ手術復原期約12至18個月，若手術順利，羅培茲有望趕上2027年開幕戰，他與雙城的合約也將持續至明年；若改採保守療法，佐爾表示羅培茲將先完全停止投球約一週，再重新評估，但目前看來機率不高。

對於可能動刀，羅培茲展現正面態度，「手術儘管很糟、令人失望，甚至會讓你覺得自己失敗了，但對像我這樣會過度分析事情的人來說，復健會很難熬；離開比賽會很痛苦，但同時也知道它會痊癒，你從根本把它修好，接下來只需要投入時間和努力，確保它不再發生。」

羅培茲原本預計代表委內瑞拉出戰今年世界棒球經典賽（WBC），而他的偶像、現任雙城特別指導教練桑塔納（Johan Santana）將擔任投手教練，如今確定將一併錯過。

關鍵字： 明尼蘇達雙城、棒球

