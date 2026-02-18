NBA明星賽改制大成功！　收視率出爐狂漲「87%」開紅盤

▲NBA明星賽改制後收視率開出紅盤，和去年相比大漲87％。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年NBA「全明星周」圓滿落幕，其中最大焦點全明星賽正賽，在全新賽制「美國隊vs.世界隊」的全新對抗模式下，不僅比賽整體張力十足，眾家明星戰將全力出擊，最新出爐的收視率票房更是開出亮眼紅盤。根據收視率調查最新統計，本屆明星賽收視率狂飆87％，平均收視人數創下2011年後的新高收視表現。

此次明星賽再度更改賽制，正式從傳統的東、西區明星隊對抗，到東、西區「票王」各自選秀，到本賽季改採兩支美國隊、一支世界隊在比賽中捉對廝殺。

最終由「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）所領軍的美國星辰隊，擊敗擁有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的美國條紋隊，艾德華茲也順利捧起生涯首座明星賽MVP獎盃。

而根據尼爾森和Adobe Analytics的數據，本屆明星賽在NBC、Peacock 和Telemundo等賽事轉播平台的平均收視人數，達到「880萬人」，最高峰值更逼近1000萬人，這是自2011年以來，NBA明星賽所創下的最高收視紀錄。

此次明星賽內容，除了美國星辰隊的艾德華茲一支獨秀，包含一次華麗的運球單打吃掉偶像杜蘭特（Kevin Durant），世代傳承意味濃厚。

另外，美國條紋隊雖然決賽失利，但此次明星賽舉辦城市洛杉磯快艇地主球星雷納德（Kawhi Leonard）表現大殺四方，多次強勢犀利單打，讓卯足全力進行此次明星賽的世界隊王牌球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只能鎩羽而歸。

此次眾家球星展現求勝決心，讓本屆明星賽收視狀況成為近年來難得一見的明星賽高峰，在去年2025年NBA明星賽，當時平均觀看率僅有470萬人，為史上第二差紀錄，僅優於2023年的明星賽，但本次成長幅度則高達驚人的「87％」。

根據統計，在美東時間7點到7點15分，當美國條紋隊以48比45擊敗世界隊當下，共有多達980萬人同時在線觀看，也證明此次NBA明星賽改制是大獲成功。

▲美國星辰隊本屆明星賽奪下最終冠軍。（圖／達志影像／美聯社）