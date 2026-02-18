運動雲

>

NBA明星賽改制大成功！　收視率出爐狂漲「87%」開紅盤

▲美國星辰隊（Team USA Stars）擊敗美國條紋隊（Team USA Stripes），奪下明星賽冠軍，艾德華茲（Anthony Edwards）獲選本屆MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA明星賽改制後收視率開出紅盤，和去年相比大漲87％。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年NBA「全明星周」圓滿落幕，其中最大焦點全明星賽正賽，在全新賽制「美國隊vs.世界隊」的全新對抗模式下，不僅比賽整體張力十足，眾家明星戰將全力出擊，最新出爐的收視率票房更是開出亮眼紅盤。根據收視率調查最新統計，本屆明星賽收視率狂飆87％，平均收視人數創下2011年後的新高收視表現。

此次明星賽再度更改賽制，正式從傳統的東、西區明星隊對抗，到東、西區「票王」各自選秀，到本賽季改採兩支美國隊、一支世界隊在比賽中捉對廝殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終由「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）所領軍的美國星辰隊，擊敗擁有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的美國條紋隊，艾德華茲也順利捧起生涯首座明星賽MVP獎盃。

而根據尼爾森和Adobe Analytics的數據，本屆明星賽在NBC、Peacock 和Telemundo等賽事轉播平台的平均收視人數，達到「880萬人」，最高峰值更逼近1000萬人，這是自2011年以來，NBA明星賽所創下的最高收視紀錄。

此次明星賽內容，除了美國星辰隊的艾德華茲一支獨秀，包含一次華麗的運球單打吃掉偶像杜蘭特（Kevin Durant），世代傳承意味濃厚。

另外，美國條紋隊雖然決賽失利，但此次明星賽舉辦城市洛杉磯快艇地主球星雷納德（Kawhi Leonard）表現大殺四方，多次強勢犀利單打，讓卯足全力進行此次明星賽的世界隊王牌球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只能鎩羽而歸。

此次眾家球星展現求勝決心，讓本屆明星賽收視狀況成為近年來難得一見的明星賽高峰，在去年2025年NBA明星賽，當時平均觀看率僅有470萬人，為史上第二差紀錄，僅優於2023年的明星賽，但本次成長幅度則高達驚人的「87％」。

根據統計，在美東時間7點到7點15分，當美國條紋隊以48比45擊敗世界隊當下，共有多達980萬人同時在線觀看，也證明此次NBA明星賽改制是大獲成功。

▲美國星辰隊（Team USA Stars）擊敗美國條紋隊（Team USA Stripes），奪下明星賽冠軍，艾德華茲（Anthony Edwards）獲選本屆MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國星辰隊本屆明星賽奪下最終冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA明星賽艾德華茲收視率賽制

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

梁恩碩葡萄牙奧埃拉什賽事捷報　強勢晉級會內賽

梁恩碩葡萄牙奧埃拉什賽事捷報　強勢晉級會內賽

最新桌球世界排名出爐　林昀儒穩居第8位、鄭怡靜重返世界前20名

最新桌球世界排名出爐　林昀儒穩居第8位、鄭怡靜重返世界前20名

日本雙人花滑寫歷史　三浦璃來、木原龍一逆轉奪冬奧金牌

日本雙人花滑寫歷史　三浦璃來、木原龍一逆轉奪冬奧金牌

睽違38年完賽紀錄！　中華隊張天將冬奧滑雪36名作收

睽違38年完賽紀錄！　中華隊張天將冬奧滑雪36名作收

PLG「上半季最佳5人」盧峻翔強勢領銜　領航猿、獵鷹包辦4席

PLG「上半季最佳5人」盧峻翔強勢領銜　領航猿、獵鷹包辦4席

林志傑後PLG職籃最強接班人　「夜王」盧峻翔生涯年表現狂飆

林志傑後PLG職籃最強接班人　「夜王」盧峻翔生涯年表現狂飆

低調「巨人殺手」！　翟蒙化身上半季最強洋將扛獵鷹攻守核心

低調「巨人殺手」！　翟蒙化身上半季最強洋將扛獵鷹攻守核心

新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

新竹「葉王」狀元　20歲葉惟捷兌現天賦仍有漫長路

領航猿最低調「殺手」　關達祐突破自我持續再進化

領航猿最低調「殺手」　關達祐突破自我持續再進化

【騎獨輪車推輪椅】超狂阿北蛇行搖擺超危險！

熱門新聞

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

WBC回顧／黑馬重啟？以色列2017逆襲　英國、捷克首勝再戰2026

西西帕斯闖卡達16強　次輪強碰梅德韋傑夫上演第15度對決

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

讀者回應

﻿

熱門新聞

1為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技

2布勒與4投競爭輪值最後席次

3黑馬重啟？以、英、捷再戰2026

4西西帕斯闖卡達公開賽16強

5雪橇轉雪車　林欣蓉差一步闖冬奧決賽

最新新聞

1NBA明星賽改制大成功　收視率狂漲87%

2包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺

3西西帕斯闖卡達公開賽16強

4黑馬重啟？以、英、捷再戰2026

5布勒與4投競爭輪值最後席次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

鄭麗文法鼓山祈福

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366