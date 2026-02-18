布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

▲布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士近日已與布勒（Walker Buehler）達成一年合約協議，根據《MLB.com》報導指出，這是一紙小聯盟合約。

31歲的布勒是教士近一週內補進的第3名具備大聯盟資歷的先發投手，先前球隊已網羅坎寧（Griffin Canning）與馬奎茲（Germán Márquez），本月初也簽下左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）。

布勒未來將與西爾斯（JP Sears）、沃德隆（Matt Waldron）、瓦斯奎茲（Randy Vásquez）以及麥肯齊（Triston McKenzie）競爭輪值最後席次，力拚排進金（Michael King）、皮維塔（Nick Pivetta）與馬斯格羅夫（Joe Musgrove）之後的先發名單。

布勒曾是聯盟頂尖強投之一。2018年至2021年效力洛杉磯道奇期間，他在4個完整賽季合計出賽95場（94場先發），繳出39勝13敗、防禦率2.82、ERA+ 146與WHIP 0.99的優異成績。

2018年他在國聯新人王票選名列第3，兩度入選國聯明星賽，並在國聯賽揚獎票選中分別於2019年排名第9、2021年高居第4。

2018至2021年季後賽期間，布勒為道奇先發15場季後賽，防禦率2.94；2020年道奇奪下睽違32年的世界大賽冠軍時，布勒5場先發僅失5分，包括在國聯冠軍賽第6戰對亞特蘭大勇士的淘汰戰，以及世界大賽第3戰對坦帕灣光芒，都有關鍵壓制演出。

然而傷勢成為轉折點。布勒在2022年8月接受生涯第2次TJ手術，同時進行右手屈肌腱修補手術，他第1次接受該手術是在2015年選秀以第24順位被道奇選中後不久；2021年繳出16勝4敗、防禦率2.47生涯年後，他於2022年僅先發12場便因傷報銷。

布勒直到2024年5月才重返大聯盟，但狀態明顯不如以往。2024年他為道奇先發16場；2025年與波士頓紅襪簽下1年2105萬美元（附帶雙方選擇權）合約後出賽22場，8月遭釋出後轉戰費城費城人，再先發2場，2024至2025兩季合計戰績11勝13敗、防禦率5.10、ERA+ 80、WHIP 1.53，與巔峰時期落差不小。

儘管例行賽表現起伏，布勒在2024年季後賽仍展現老將價值。在國聯分區系列賽（NLDS）首戰對教士失利後，他隨後在國聯冠軍賽第3戰與世界大賽第3戰合計投出10局無失分，並在世界大賽第5戰拿下關門救援，助道奇完成封王。