運動雲

>

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

▲布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士近日已與布勒（Walker Buehler）達成一年合約協議，根據《MLB.com》報導指出，這是一紙小聯盟合約。

31歲的布勒是教士近一週內補進的第3名具備大聯盟資歷的先發投手，先前球隊已網羅坎寧（Griffin Canning）與馬奎茲（Germán Márquez），本月初也簽下左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布勒未來將與西爾斯（JP Sears）、沃德隆（Matt Waldron）、瓦斯奎茲（Randy Vásquez）以及麥肯齊（Triston McKenzie）競爭輪值最後席次，力拚排進金（Michael King）、皮維塔（Nick Pivetta）與馬斯格羅夫（Joe Musgrove）之後的先發名單。

布勒曾是聯盟頂尖強投之一。2018年至2021年效力洛杉磯道奇期間，他在4個完整賽季合計出賽95場（94場先發），繳出39勝13敗、防禦率2.82、ERA+ 146與WHIP 0.99的優異成績。

2018年他在國聯新人王票選名列第3，兩度入選國聯明星賽，並在國聯賽揚獎票選中分別於2019年排名第9、2021年高居第4。

▲布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）

2018至2021年季後賽期間，布勒為道奇先發15場季後賽，防禦率2.94；2020年道奇奪下睽違32年的世界大賽冠軍時，布勒5場先發僅失5分，包括在國聯冠軍賽第6戰對亞特蘭大勇士的淘汰戰，以及世界大賽第3戰對坦帕灣光芒，都有關鍵壓制演出。

然而傷勢成為轉折點。布勒在2022年8月接受生涯第2次TJ手術，同時進行右手屈肌腱修補手術，他第1次接受該手術是在2015年選秀以第24順位被道奇選中後不久；2021年繳出16勝4敗、防禦率2.47生涯年後，他於2022年僅先發12場便因傷報銷。

布勒直到2024年5月才重返大聯盟，但狀態明顯不如以往。2024年他為道奇先發16場；2025年與波士頓紅襪簽下1年2105萬美元（附帶雙方選擇權）合約後出賽22場，8月遭釋出後轉戰費城費城人，再先發2場，2024至2025兩季合計戰績11勝13敗、防禦率5.10、ERA+ 80、WHIP 1.53，與巔峰時期落差不小。

儘管例行賽表現起伏，布勒在2024年季後賽仍展現老將價值。在國聯分區系列賽（NLDS）首戰對教士失利後，他隨後在國聯冠軍賽第3戰與世界大賽第3戰合計投出10局無失分，並在世界大賽第5戰拿下關門救援，助道奇完成封王。

關鍵字： 聖地牙哥教士MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

WBC回顧／黑馬重啟？以色列2017逆襲　英國、捷克首勝再戰2026

WBC回顧／黑馬重啟？以色列2017逆襲　英國、捷克首勝再戰2026

西西帕斯闖卡達16強　次輪強碰梅德韋傑夫上演第15度對決

西西帕斯闖卡達16強　次輪強碰梅德韋傑夫上演第15度對決

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

洋投體驗年味！勝騎士狂嗑甜食給高分　羅戈曝家鄉跨年吃葡萄習俗

洋投體驗年味！勝騎士狂嗑甜食給高分　羅戈曝家鄉跨年吃葡萄習俗

韓媒評台灣非黑馬是世界冠軍！古林扛王牌、「台灣文東珠」成關鍵

韓媒評台灣非黑馬是世界冠軍！古林扛王牌、「台灣文東珠」成關鍵

喊話大谷翔平WBC辦聚餐　鈴木誠也虧1000億日圓身價：要他出錢

喊話大谷翔平WBC辦聚餐　鈴木誠也虧1000億日圓身價：要他出錢

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

熱門新聞

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

布勒加盟教士　與4投競爭輪值最後席次

WBC回顧／黑馬重啟？以色列2017逆襲　英國、捷克首勝再戰2026

西西帕斯闖卡達16強　次輪強碰梅德韋傑夫上演第15度對決

雪橇轉項到雪車　林欣蓉差點闖冬奧決賽喊話2030再挑戰

WBC回顧／包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺　那些永難忘懷的超狂美技

讀者回應

﻿

熱門新聞

1為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技

2布勒與4投競爭輪值最後席次

3黑馬重啟？以、英、捷再戰2026

4西西帕斯闖卡達公開賽16強

5雪橇轉雪車　林欣蓉差一步闖冬奧決賽

最新新聞

1NBA明星賽改制大成功　收視率狂漲87%

2包爺雷射肩、巴伊茲魔術觸殺

3西西帕斯闖卡達公開賽16強

4黑馬重啟？以、英、捷再戰2026

5布勒與4投競爭輪值最後席次

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

球后詹詠然開箱榮譽榜　14歲澳網金盃救全家

傳奇謝幕！回首30年網壇歲月　詹詠然：犧牲很多但不後悔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【這才叫香火老手】13年前就搶過 頭香哥再奪第一！

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

鄭麗文法鼓山祈福

陳楚河不捨送別吳敦　「他教會我很多東西」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366