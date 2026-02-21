運動雲

「黑豹+雙高」強勢領銜　克羅馬、馬可攜手挺進上半季最佳5人

▲雲豹高錦瑋、王皓吉，海神于煥亞、朱永弘。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋是目前聯盟頂尖控衛代表人物。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／專題報導

TPBL職籃2025-26賽季上半季賽程全數結束，評選上半季「最佳5人」陣容，前段班強權雲豹、攻城獅以及特攻都有表現出色好手，足以入選上半季最佳5人。包括雲豹主控高錦瑋、主戰洋將克羅馬、攻城獅雙能衛高國豪，以及特攻「黑豹」阿巴西、內線大將馬可，都是上半季最佳5人有力人選。

上半季雲豹打出全聯盟最佳戰績，身為球隊主控的高錦瑋，以及上半季表現出色的全能洋將「蔣公」克羅馬絕對功不可沒。

高錦瑋雖然個人數據不如上賽季亮眼，但本季至今已經投進66顆三分球，高居聯盟之冠，整體三分球命中率也高達39.8%，加上15.4分、3.7籃板、4.9助攻表現依舊夠水準，入選上半季最佳5人當之無愧。

▲雲豹高錦瑋、克羅馬，國王沃許本。（圖／TPBL職籃）

▲攻守全面的雲豹克羅馬，上半季整體表現火燙。（圖／TPBL職籃提供）

至於雲豹「蔣公」克羅馬，更是展現攻守全面表現，上半季場均可繳出23.2分、7.9籃板、6.6助攻、3.2抄截（聯盟抄截王），很有機會繼前年在T1職籃拿下「年度最佳洋將」肯定後，收穫生涯首次TPBL職籃年度最佳洋將肯定。

上半季異軍突起，一度暫居聯盟例行賽第2位的攻城獅，其中主力後衛高國豪上演大復活，絕對重要關鍵。高國豪上半季平均可攻下全聯盟本土第3高的14.8分外帶3籃板、2.9助攻、1.4抄截，三分球命中率也有36.3%的水準演出，若下半季能持續這樣的水準演出，將有機會重返聯盟頂尖球星行列。

▲攻城獅高國豪、德魯，特攻謝亞軒、阿巴西、馬可。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅高國豪上半季表現大復活，成為球隊戰績亮眼關鍵人物。（圖／TPBL職籃提供）

兵強馬壯的特攻方面，本季鳳還巢的「黑豹」阿巴西，雖然受到大小傷勢影響，但上半季仍繳出本土場均最高的16.1分，外帶4.5籃板、3.5助攻、1.6抄截，依舊足以穩定進入上半季最佳5人行列。

▲特攻阿巴西、戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

▲「黑豹」阿巴西仍是聯盟看板球星。（圖／TPBL職籃提供）

另外，特攻內線大將馬可上半季場均23.6分、13.5籃板、2.4助攻、1.8抄截，絕對是聯盟本季最具宰制力內線代表人物，若特攻下半季能有效將戰績持續提升，甚至朝聯盟龍頭位置叩關，那麼馬可將有機會朝年度最佳洋將目標來邁進。

▲特攻謝亞軒、馬可、阿巴西，雲豹高錦瑋。（圖／TPBL職籃提供）

▲特攻主力洋將馬可上半季整體表現相當火燙。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： TPBL.高錦瑋高國豪阿巴西克羅馬馬可台籃最佳5人

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

