TPBL上半季進步雙星　丁聖儒蛻變聯盟頂尖控衛、莊博元奇兵立大功

▲戰神丁聖儒上半季打出聯盟頂尖控衛表現。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／專題報導

TPBL職籃2025-26賽季上半季賽程全數結束，其中不少本土球員把握機會，在本季展現蛻變成長幅度，隸屬戰神的「丁丁」丁聖儒，在持續扮演球隊主控要角下，整體表現持續火燙，甚至有本季聯盟第一控衛之勢。至於雲豹大鎖莊博元，則是小兵立大功，從板凳最末端替補到本季成為先發主力大鎖，展現長足進步。

丁聖儒在上賽季就成為聯盟史上首位完成「大三元」數據好手，本季開打後，在原主力洋將洛夫頓離隊後，再次扛起球隊後場重任，上半季繳出13分、3.1籃板、6.7助攻、1.5抄截，晉升聯盟頂尖控衛行列。

和上賽季相比，丁聖儒平均得分進步5分，從上季的8.1分來到13.1分，6.7助攻更是高居聯盟當前「助攻王」，是少數可以稱霸個人數據榜的本土好手，進步有目共睹。

至於雲豹後衛莊博元的故事則更為勵志，雖然上半季僅有場均5.9分、2籃板、1助攻，但三分球命中率高達39.5％，且場均上場時間從前一個賽季僅3分48秒，到本季場均暴增來到27分25秒，肯拚肯纏的打法，加上穩定的三分投射能力，讓他成為雲豹主帥羅德爾重用愛將，甚至成為先發名單之一。

身高僅185公分、85公斤，莊博元各項靜態數據都未有太頂尖突出之處，但就是靠著強悍的防守態度，以及穩定外線投射能力，證明自己不僅能在職業賽場生存，甚至具有左右戰局的關鍵能力。

▲雲豹莊博元憑藉強悍防守與精準外線，成為聯盟上半季最大本土奇兵。（圖／TPBL提供）