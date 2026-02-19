運動雲

TPBL「上半季MVP」3搶1　阿巴西、高錦瑋雙星爭霸、高國豪大復活

▲王世堅特攻主場開球、阿巴西。（圖／TPBL職籃提供）

▲「黑豹」阿巴西雖然受到傷勢影響，但上半季仍是表現最亮眼本土好手。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／專題報導

TPBL職籃2025-26賽季在聯盟看板球星林書豪正式退役後，進入群雄並起時代，除了上季亞軍海神受到土洋傷兵問題不斷，導致戰績探底外，雲豹異軍突起成為聯盟全新霸主，不過在「上半季MVP」評選方面，高錦瑋雖有戰績優勢輔助，但整體個人表現不如上季突出，特攻「黑豹」阿巴西受到傷勢影響，個人表現也略有起伏，反倒是攻城獅看板球星高國豪，在本季上演大復活，不僅個人數據出色，球隊戰績更高居例行賽第2位，成為上半季MVP有力黑馬。

本季TPBL球隊戰力呈現「大洗牌」，上季排名倒數第2的雲豹衝上例行賽龍頭，上季墊底爐主攻城獅也一度翻身成為例行賽第2名（上半季結束排名第4位）球隊，展現全新氣象。

不過在林書豪正式退役後，聯盟本土球員整體表現，確實少了能夠「一夫當關」的頂級球星角色，本季從日本職籃鳳還巢特攻的阿巴西，原本被寄與厚望成為聯盟新門面，但受到大小傷勢影響，阿巴西個人表現略有起伏，不如過往充滿「黑豹」殺氣。

但平心而論，阿巴西本季平均繳出本土場均最高的16.1分，外帶4.5籃板、3.5助攻、1.6抄截，目前閃電軍團也守住上半季戰績前段班席位，若特攻能將戰績衝上例行賽前兩名，阿巴西仍將是年度MVP的熱門競爭人選。

▲台啤永豐雲豹高錦瑋、福爾摩沙夢想家蔣淯安。（圖／TPBL提供）

▲高錦瑋在上半季「封關」的兩場主場賽事表現超優異。（圖／TPBL提供）

至於上半季聯盟龍頭雲豹方面，當家明星主控「小高」高錦瑋在上半季平均繳出15.4分、3.7籃板、4.9助攻，外帶39.8%的三分球命中率，整體表現其實仍有一定水準，加上雲豹出色戰績背書，高錦瑋在本季年度MVP爭奪戰上，其實已經居於有利位置。

另外，上半季最大驚奇攻城獅，陣中本土王牌高國豪在經歷傷病、場外風波後，本季終於重新找回昔日風采，高國豪上半季平均可攻下全聯盟本土僅次於阿巴西、高錦瑋的14.8分外帶3籃板、2.9助攻、1.4抄截，三分球命中率也有36.3%的水準演出，如果攻城獅能持續將團隊戰績穩住聯盟前段班，高國豪絕對會是年度MVP的最強黑馬角逐者。

▲攻城獅高國豪、夢想家簡浩。（圖／TPBL職籃提供）

▲攻城獅本土一哥高國豪本季上演大復活，上半季表現出色。（圖／TPBL提供）

