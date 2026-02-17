梁恩碩葡萄牙奧埃拉什賽事捷報　強勢晉級會內賽

▲梁恩碩強勢挺進葡萄牙奧埃拉什女網賽會內賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣女網好手「小鋼炮」梁恩碩，17日在WTA的125等級葡萄牙奧埃拉什女網賽資格賽表現亮眼，最終輪以7比5、6比1擊敗德國第6種子迪特曼（Gina Dittmann），連續通過兩道考驗，順利搶下會內賽門票。

25歲的梁恩碩，目前女單世界排名為360名，此次以資格賽頭號種子身分出賽，首戰便以6比0、6比1輕鬆擊退地主選手迪亞絲（Teresa Franco Dias），展現穩定手感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入資格賽最終輪，梁恩碩開賽不久先遭破發，但隨後逐步找回節奏，在首盤關鍵第10局回破成功，盤末連續保發、破發先馳得盤。

次盤更是全面掌控戰局，兩度突破發球局後拉開成4：0領先，儘管對手一度反撲，她隨即回穩再度破發，以直落二收下勝利，會內賽首輪將對上俄羅斯選手季洪諾娃（Anastasia Tikhonova）。

此外，梁恩碩本周也搭檔香港選手張瑋桓出戰女雙，名列大會第2種子的台港組合，首輪激戰後以1比6、6比3、7比10不敵白俄羅斯希曼諾維奇（Iryna Shymanovich）與羅馬尼亞芭拉（Irina Bara），無緣挺進8強。