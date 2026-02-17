運動雲

暨大勇創大專女壘聯賽6連霸　王牌柯夏愛獨得最佳投手暨MVP

▲暨大勇奪大專女壘聯賽六連霸寫下傳奇。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲暨大勇奪大專女壘聯賽六連霸寫下傳奇。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114學年度大專女子壘球聯賽於日前進行冠亞軍決賽，「國手搖籃」地主隊暨南國際大學憑藉第三局的5分大局奠定勝基，最終以6比5擊敗強敵台灣體育運動大學，成功將冠軍獎盃留在自家校園，並達成傲人的六連霸紀錄。

該場決賽於12日於國立暨南國際大學壘球場展開，暨大於第三局展現強大的火力，突破0:0僵局並單局灌進5分，取得領先；儘管台體大爾後展現不屈不撓的運動家精神，一路緊追並打出極具威脅的進攻內容，但暨大最終仍靠著穩健的防守，以1分之差守住勝利。

▲大專女壘聯賽，暨大勇奪六連霸寫下傳奇。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大王牌投手柯夏愛表現極為亮眼，在關鍵時刻成功壓制對方打線，一人獨得「最佳投手獎」及「最有價值球員（MVP）」兩項大獎，成為本屆賽事最受矚目的球員；而打擊獎前三名也都由暨大包辦，分別為陳妤軒、馬蕎恩、陳喜晏，葉貴萍也以12支全壘打獲得全壘打獎。

▲大專女壘聯賽，暨大勇奪六連霸寫下傳奇。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大校長武東星表示：「能在大專女壘賽場上完成六連霸，是非常不容易的成就，這不僅代表球員平時訓練的紮實，更展現了暨大女壘隊在壓力之下依然能保持團結與韌性，學校將持續支持體育發展，為國家培育更多優秀的壘球人才。」武東星強調，該校更致力於球員的學業與職業規劃，讓選手能無後顧之憂地在場上拚搏，也為台灣在亞洲運動會乃至未來的奧運賽場上，儲備厚實的競爭力。

