洋投體驗年味！勝騎士狂嗑甜食給高分　羅戈曝家鄉跨年吃葡萄習俗

▲羅戈、勝騎士拜年。（圖／截自中信兄弟官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟洋投勝騎士、羅戈體驗農曆新年，中信兄弟官方頻道在大年初一釋出充滿「年味」的影片，讓兩位洋投品嚐多款台灣傳統過年零食。羅戈聽聞寸棗含義「早生貴子」後，想整包帶走，勝騎士自認愛甜食，大推牛軋糖、生仁糖。

勝騎士坦言自己愛吃甜食，一開始就拿起軟糖品嚐，吃完立刻比讚，直呼不錯，並給出7分評價，「因為沒有很甜，我會給它高分。」

接著試吃冬瓜糖時，勝騎士直呼「這非常甜。」羅戈吃了一口就放下，只給2分；勝騎士則給6分。品嚐生仁糖時，聽到「長生富貴、人丁興旺」的寓意，羅戈也分享家鄉習俗：「這跟我們某個習俗的寓意很像，只是我們吃的是葡萄。跨年最後倒數12秒，每秒吃一顆葡萄，象徵把過去留在過去，許下新的願望。」聊到文化意義後，兩人都給出生仁糖10分滿分。

勝騎士形容寸棗很像「吉拿棒」，看起來像鹹食其實是甜的。羅戈笑說：「他（勝騎士）已經有兩個小孩了。」勝騎士則回應：「你會早生貴子。」羅戈隨即表示要把整包帶走。羅戈認為麻荖配咖啡不錯，一咬就給8分；勝騎士則搖頭，沒有太多反應。

元寶巧克力則「輸給委內瑞拉」。羅戈分享，最好吃的可可來自委內瑞拉，還供應給瑞士。至於牛軋糖，兩人吃得津津有味，雙雙給出10分好評，羅戈直說：「又鹹又甜，很好吃。」

最後兩人選出心目中的前三名。勝騎士依序為「牛軋糖、生仁糖、冬瓜糖」；羅戈前兩名相同，第三名則是麻荖。羅戈表示，能互相了解彼此文化是一件很棒的事，「我們來自地球另一端，卻有很多相似的文化。」勝騎士也說：「有很多相似的口味。」

最後兩人用中文向球迷拜年，高喊「馬年行大運！」還加碼吉祥話：「馬蹄聲聲響，好運滾滾來。」為新年送上祝福。

