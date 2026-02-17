韓媒評台灣非黑馬是世界冠軍！古林扛王牌、「台灣文東珠」成關鍵

▲古林睿煬。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽開打在即，台韓戰成為矚目焦點，韓媒近期也針對台灣戰力進行分析，除了經常被關注的抗韓左投林昱珉之外，韓媒分析台灣戰力時，點名王牌是古林睿煬，還以「台灣文東珠」形容徐若熙。據韓媒《OSEN》報導，韓國近期對台灣2勝4敗成了居下風者。台灣不是「黑馬」，而是世界冠軍。若無法跨過台灣，韓國晉級WBC 8強將十分困難。

報導指出，韓國本屆WBC目標是闖進8強，並擺脫連3屆首輪出局的陰霾，因此必須擊敗台灣。不過中華隊在2024年12強賽擊敗日本奪冠，終結日本國際賽27連勝，士氣正盛，已非昔日「黑馬」，而是世界冠軍。

至於投手戰力方面，中華隊帶了16名投手。韓媒提到，王牌為效力日職日本火腿的古林睿煬，左投林昱珉近年多次對韓國登板，包括亞運與12強賽都有壓制表現。至於徐若熙則被形容為「台灣的文東珠」，最快球速158公里，去年在中華職棒表現亮眼，今年加盟軟銀。

至於打線方面，韓媒也提到隊長陳傑憲是核心人物，12強賽打擊率6成25、2轟6打點，拿下MVP。林安可去年台職23轟、OPS 1.000；張育成擁有大聯盟經驗；吳念庭為中職打擊王。旅外球員包括鄭宗哲、李灝宇，以及混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）與小熊新秀龍恩（Jonathon Long）。

《OSEN》指出，「無論投手或打者，都組成了歷來頂級的陣容。若要擊敗曾登上世界之巔的台灣，韓國也必須徹底分析、不能自滿。韓國並非落後，但也談不上占優。近6次國際賽交手，韓國以2勝4敗落後台灣。」報導提到，賽程安排對韓國不利，韓國7日晚上對日本，隔天中午就要迎戰台灣，休息時間不足就得迎戰。