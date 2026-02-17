運動雲

李灝宇WBC最想對決山本由伸　被史庫柏3球三振笑喊：太興奮了

李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

效力老虎的台灣好手李灝宇，今年再度踏進大聯盟春訓舞台。即便日前在實戰打擊練習中遭到王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）連續3球三振，他依舊滿臉笑容，直呼這是寶貴經驗，「他是現在世界上最好的投手。」此外談到WBC，李灝宇也直言，最期待對決山本由伸。

根據大聯盟官網報導，23歲的李灝宇目前在MLB Pipeline老虎農場排名第6。他坦言英文一年比一年進步，「我來美國5年了，每年都在進步。」談到上週首次面對史庫柏的Live BP，他苦笑形容：「Woof（哇喔）。」當時他鎖定速球準備出擊，卻被連續兩顆變速球玩弄於股掌之間，「那球就像消失一樣。我太興奮了，如果下次再對到他，我會更有自信做得更好。」

相較去年以非40人名單身分參加春訓時的緊繃，今年李灝宇明顯更放鬆。「去年太緊張，沒辦法做自己。今年感覺順很多。」總教練辛奇（A.J. Hinch）也點出差異，「他對教練、對隊友都更自在，第二次來春訓的他進步很明顯。」

老虎去年11月已將李灝宇納入40人名單，顯示球團對他的期待。儘管3A托雷多完整賽季打擊率2成43、OPS .748，仍是聯盟最年輕球員之一。李灝宇也坦言，「我知道自己還不是真正的大聯盟球員，但我更意識到成為大聯盟球員的可能性。」今年春訓若能把握對左投的機會，有望為內野席位爭取空間。

此外，李灝宇也將代表中華隊出戰世界棒球經典賽，東京分組將碰上日本、韓國、捷克與澳洲。他最期待對決的人選毫不猶豫，「山本由伸。世界大賽冠軍。能早一點對到這種等級的投手是很棒的經驗，我很期待從他手中敲出安打。」

【外國人口音超台】挑戰念中文不小心噴出台味髒話XD

