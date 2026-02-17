睽違38年完賽紀錄！　中華隊張天將冬奧滑雪36名作收

▲中華隊20歲小將張天將在本屆冬奧滑雪曲道以36名完賽 。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

米蘭科爾蒂納冬季奧運男子阿爾卑斯式滑雪曲道賽事，一早碰上下大雪，賽道難度大幅提高。96名選手接連出發，第一趟就有過半未完賽遭淘汰，而我國青年好手20歲張天將克服困難賽道完成兩趟滑行，以2分22秒85排名第36名，更是中華隊在該項目暌違38年的完賽紀錄。

中華隊上一次在此項目完賽，已是1988年由陳東榮在卡加利冬季奧運達成。如今張天將在高難度賽道中撐完全程，不僅達成個人目標，也為台灣冬季運動再添歷史意義。

比賽當下雪勢與冰面狀況對選手形成嚴峻考驗，不少選手在第一趟就遭淘汰出局。張天將坦言，看到多名好手未能完賽，緊張感也隨之而來，只能盡力把能做的做到最好。幸好完成第一趟後雪勢也停止，讓他第二趟能順利一些，「真的很累，但我知道一定要撐住，不只是用表現回饋一直以來支持著我、在場邊替我加油的家人，也是讓小時候的自己感到驕傲。」

除了氣候嚴峻，張天將更形容本場賽道是自己滑過最困難的賽道之一，冰面也很硬。但平常教練就有針對這種環境來做訓練，因此賽前他就相信只要全力以赴就一定能做到。

張天將回憶自己從童年學滑雪到奧運的這段過程表示，小時候在電視上看奧運選手覺得很厲害，但一直覺得那是「自己做不到的事」。而他從10歲開始滑雪，起初只是以好玩為出發點，直到16、7歲才開始有成為國家隊的目標，卻從來沒想過能進到奧運這個殿堂。

如今第一次參加奧運就順利完賽，他感到很不可思議也很開心，更希望能激勵國內的小朋友，他說：「就算來自小地方，也有機會站上奧運舞台，一切都有可能。」

完成奧運賽事後，張天將的賽季仍持續進行，他將在一週後轉戰世界青年錦標賽。一個月後也要回到美國加州大學聖地牙哥分校繼續他的學業。

他還透露，因為自己很喜歡服飾品牌，有計劃將來成立自己的冬季運動品牌。也同時會繼續推廣冬季運動，或許開設滑雪營或其他相關活動，把經驗傳授給更多人。