「我們可是洋基！」賈吉等補強等到心急：一開始真的很難受...

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）坦言，休賽季初期看到球隊動作緩慢時，心裡其實相當焦急。隨著美聯東區對手頻頻補強、搶盡版面，他也忍不住向管理層表達想法，希望球隊能有關鍵操作。

根據大聯盟官網報導，賈吉對於洋基補強慢半拍，直言一開始很難受，「我心想，我們可是紐約洋基，應該要去找對的人、對的拼圖，把最後一塊完成。」

洋基在1月以5年1億6250萬美元合約簽回貝林傑（Cody Bellinger），成為冬天最重要的一筆補強。賈吉透露，這正是他期盼的操作之一，再加上葛里沙姆（Trent Grisham）與高史密特（Paul Goldschmidt）等戰力到位，他認為球隊在去年94勝的基礎上，「現在處在不錯的位置」。儘管外界對「再來一次」有所質疑，但他仍表示喜歡這套班底，「我喜歡我們的機會。」

除了關心洋基補強動向，賈吉這個冬天也提早為世界棒球經典賽（WBC）備戰。去年4月被總教練德羅薩（Mark DeRosa）任命為美國隊長的他表示，「我從沒代表過美國隊，有機會把USA穿在胸前，是非常有力量的一件事。」

他同時強調右手肘狀況已無大礙。去年因右手屈肌拉傷影響守備表現，如今已多次在春訓進行長傳練習，並形容手肘感覺「非常好」。賈吉也重申，比起個人榮譽，更在意勝利，「我不是只為了打球而領薪水，我是為了在這裡贏球。」