運動雲

>

「我們可是洋基！」賈吉等補強等到心急：一開始真的很難受...

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）坦言，休賽季初期看到球隊動作緩慢時，心裡其實相當焦急。隨著美聯東區對手頻頻補強、搶盡版面，他也忍不住向管理層表達想法，希望球隊能有關鍵操作。

根據大聯盟官網報導，賈吉對於洋基補強慢半拍，直言一開始很難受，「我心想，我們可是紐約洋基，應該要去找對的人、對的拼圖，把最後一塊完成。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基在1月以5年1億6250萬美元合約簽回貝林傑（Cody Bellinger），成為冬天最重要的一筆補強。賈吉透露，這正是他期盼的操作之一，再加上葛里沙姆（Trent Grisham）與高史密特（Paul Goldschmidt）等戰力到位，他認為球隊在去年94勝的基礎上，「現在處在不錯的位置」。儘管外界對「再來一次」有所質疑，但他仍表示喜歡這套班底，「我喜歡我們的機會。」

除了關心洋基補強動向，賈吉這個冬天也提早為世界棒球經典賽（WBC）備戰。去年4月被總教練德羅薩（Mark DeRosa）任命為美國隊長的他表示，「我從沒代表過美國隊，有機會把USA穿在胸前，是非常有力量的一件事。」

他同時強調右手肘狀況已無大礙。去年因右手屈肌拉傷影響守備表現，如今已多次在春訓進行長傳練習，並形容手肘感覺「非常好」。賈吉也重申，比起個人榮譽，更在意勝利，「我不是只為了打球而領薪水，我是為了在這裡贏球。」

關鍵字： 洋基賈吉WBC補強手肘

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

日本武士隊先發輪值拍板！井端：首戰台灣很重要

日本武士隊先發輪值拍板！井端：首戰台灣很重要

WBC回顧／經典4強神戰！日本苦追到底　村上再見安6比5氣走墨西哥

WBC回顧／經典4強神戰！日本苦追到底　村上再見安6比5氣走墨西哥

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

熱門新聞

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

2宋家豪發聲澄清未受訪！日媒急刪文

3為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技

4宋家豪日媒專訪　曝為何放棄加入統一

5外媒點名中華隊20歲新星　WBC焦點

最新新聞

1賈吉等補強等到心急：我們可是洋基

2先發連傷！韓國隊補牛棚引熱議

3詹詠然開箱職網30年榮譽榜

4周思齊見證台灣棒球高光時刻

5鈴木誠也喊話大谷翔平WBC辦聚餐

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

【NPC卡住了】戴安全帽頭頂公園上肢牽引器！神似怪人XD

【以其貓之道還治其貓之身】早上5點被橘貓吵醒...奴才狠狠用「魔法攻擊」報復

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366