韓國WBC先發連傷！韓國隊補牛棚投手引熱議　主帥親自說明原因

▲▼元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

▲元兌仁。（圖／三星獅粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

元兌仁因右手肘屈肌受傷退出2026年WBC，韓國隊緊急改由LG牛棚投手劉泳澯遞補，引發球迷熱議：「為什麼不是補先發？」總教練柳志炫在沖繩受訪時親自說明原因。

根據《xportsnews》報導，關鍵在於「準備進度」。柳志炫強調，距離3月5日首戰時間緊迫，未參加1月塞班集訓的投手，很難在短時間內將投球數與狀態調整到比賽水準，因此「只能從塞班成員中挑選」。

柳志炫也表示，不能因為國家隊需求就要求球員強行拉高強度，「那對球員與母隊都不禮貌，甚至可能出問題。」因此最終選擇身體狀況相對到位的劉泳澯。

原本外界預測，對台灣一戰元兌仁是先發人選之一。隨著文東柱、元兌仁接連因傷缺席，韓國隊先發戰力確實出現變數。不過柳志炫透露，目前約有8名投手可投3局以上，另有7名牛棚投手可強力支援，「整體規劃足以彌補外界擔憂。」

對韓國而言，與台灣之戰攸關晉級關鍵。在元兌仁受傷之後，對台灣先發呼聲高的投手為郭彬，他與中華隊投手古林睿煬私交不錯，兩人休季期間也曾相約在WBC對決，屆時若正面交鋒，勢必成為場上話題。此外，高永表在12強賽曾對台灣先發，但表現不甚理想，日前他受訪時也直言想再對決一次。

關鍵字： 標籤:WBC韓國隊元兌仁劉泳澯投手2026WBC2026WBC日韓

