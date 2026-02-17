喊話大谷翔平WBC辦聚餐　鈴木誠也虧1000億日圓身價：要他出錢

▲小熊鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊外野手鈴木誠也17日（台灣時間）在亞利桑那州展開春訓，備戰3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）。根據日媒《Sponichi Annex》報導，鈴木不僅談到自己對本屆經典賽的期待，還幽默向道奇球星大谷翔平喊話，希望由他出面舉辦「大谷會」，笑稱：「要翔平出現，畢竟是1000億（日圓）呢！」

鈴木回顧2023年經典賽，當時因左側腹受傷辭退，始終心懷歉意，「上次因為受傷，真的給大家添了很多麻煩，所以現在特別注意身體狀況，希望能好好為球隊做出貢獻，拿出好的表現。」

他也坦言，「與其因為沒參加而後悔，不如能站上那個舞台是很珍貴的事。我很早就打算要參加並做好準備。不過如果太早說『我要出賽』，情緒容易太快進入狀態，所以才稍微晚一點宣布。」

談到上屆由達比修有主動舉辦聚餐凝聚士氣，媒體詢問這次是否會由他扮演旅美與日職球員間的橋樑，舉辦「誠也會」。鈴木則乾脆回應：「不會。那應該是（大谷）翔平來辦。」

隨後他打趣補充：「翔平要好好出錢。畢竟是1000億（日圓）呢！」調侃大谷與道奇簽下10年總額7億美元（當時約220億新臺幣）的天價合約，「不然他包架包機也可以啊。就讓他來辦，我負責跟著去就好。」語氣相當俏皮。

鈴木與大谷同為1994年出生，私交甚篤，賽前互相開玩笑的畫面時常被媒體捕捉。隨著經典賽即將開打，兩人是否真會合辦「大谷會」，也成為外界關注的話題之一。