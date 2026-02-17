王彥程生日先發亮相！獲前韓華球星狂讚　直言具5號先發潛力

▲王彥程。（圖／截自韓華鷹官方YT頻道Eagles TV）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣左投王彥程本季效力韓職韓華鷹成為「旅韓第二人」，14日25歲生日當天首度在對外實戰亮相，對戰澳職墨爾本王牌，就獲得球評金泰均好評，直言看得到第5號先發的潛力，並點出只要適應ABS系統（電子好球帶），會很有競爭力。

據韓媒《MyDaily》報導，轉播該場比賽的KBS N Sports解說員金泰均全程盛讚王彥程，直言，能填補FA離隊金範洙的牛棚空缺，也看得到第5號先發的潛力。王彥程去年之前在日職樂天金鷲二軍效力6年，今年以10萬美元加盟韓華，此役雖出現3次四死球，但整體內容仍獲得高度評價。

王彥程此役投2局，投出3次四死球、失1分。金泰均指出，王彥程對所有打者都採用一致的「雙重抬腿」動作，有助於掌握與打者的節奏對決。雖然首局因觸身球與保送一度出現危機，但多數球都落在好球帶邊緣，「若以ABS電子好球帶來看，有些球其實應該是好球。」他也稱讚王彥程變化球種類多，滑球對左打外角的下滑軌跡相當銳利，且速球與滑球的手臂轉速差異不明顯。

除了球威，基本動作也獲肯定。王彥程曾在一壘強襲球時迅速完成補位，展現扎實基本功；即便在滿球數後投出一記「壓線好球」卻被判保送，他仍穩定收尾。金泰均表示，「雖然還沒有完全精準到位，但能把球投到想投的位置，控球能力突出。若能適應ABS系統，會很有競爭力。動作輕快流暢，對左打者的滑球移動也很好。」

報導指出，王彥程本季角色仍待觀察，但從首戰表現來看，無論是左投布局或第5號先發都有可能性。若以這場比賽內容評估，把他僅限於牛棚角色，或許有些可惜。