為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

▲福岡軟銀鷹洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

「比起世界第一，我更想成為日本第一。」福岡軟銀鷹洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）為了再嚐一次日本一的滋味，決定辭退WBC委內瑞拉代表隊邀請，全力備戰新球季。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，赫南德茲16日在宮崎春訓首度進牛棚練投，投了16球，14日才與球隊會合的他，也正式為兩年合約最後一年賽季展開調整。他直言：「這是合約最後一年，未來會怎樣還不知道，也許是最後一次機會，希望能再一次體會日本一的喜悅。」

儘管接獲委內瑞拉國家隊徵召參加WBC，但赫南德茲選擇婉拒，把重心放在軟銀。他在2024年出賽48場、防禦率2.25，是牛棚重要戰力；不過去年42場出賽、防禦率上升至3.35，表現略有下滑。為了重振身手，他曾將體重增加至125公斤，希望提升壓制力，但休賽季又聘請私人教練減重10公斤，以更好的狀態回歸。

赫南德茲也針對細節做出調整，包括強化牽制與快速投球節奏，「去年被盜壘時會感到煩躁，所以這方面特別加強。」他還換上翡翠綠新手套，象徵「穩定、淨化、自我調整」，盼能以更沉穩的心態迎接來日第4個球季。

軟銀預計25、26日赴台灣進行交流賽，赫南德茲可望來台獻技，展現春訓成果。