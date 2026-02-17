運動雲

>

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

▲福岡軟銀鷹洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲福岡軟銀鷹洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

「比起世界第一，我更想成為日本第一。」福岡軟銀鷹洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）為了再嚐一次日本一的滋味，決定辭退WBC委內瑞拉代表隊邀請，全力備戰新球季。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，赫南德茲16日在宮崎春訓首度進牛棚練投，投了16球，14日才與球隊會合的他，也正式為兩年合約最後一年賽季展開調整。他直言：「這是合約最後一年，未來會怎樣還不知道，也許是最後一次機會，希望能再一次體會日本一的喜悅。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管接獲委內瑞拉國家隊徵召參加WBC，但赫南德茲選擇婉拒，把重心放在軟銀。他在2024年出賽48場、防禦率2.25，是牛棚重要戰力；不過去年42場出賽、防禦率上升至3.35，表現略有下滑。為了重振身手，他曾將體重增加至125公斤，希望提升壓制力，但休賽季又聘請私人教練減重10公斤，以更好的狀態回歸。

赫南德茲也針對細節做出調整，包括強化牽制與快速投球節奏，「去年被盜壘時會感到煩躁，所以這方面特別加強。」他還換上翡翠綠新手套，象徵「穩定、淨化、自我調整」，盼能以更沉穩的心態迎接來日第4個球季。

軟銀預計25、26日赴台灣進行交流賽，赫南德茲可望來台獻技，展現春訓成果。

關鍵字： 軟銀鷹赫南德茲WBC春訓交流賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

差日本多少是嘴巴講，比賽打了才知道　郭李建夫勉勵WBC要讓世界會驚

日本武士隊先發輪值拍板！井端：首戰台灣很重要

日本武士隊先發輪值拍板！井端：首戰台灣很重要

WBC回顧／經典4強神戰！日本苦追到底　村上再見安6比5氣走墨西哥

WBC回顧／經典4強神戰！日本苦追到底　村上再見安6比5氣走墨西哥

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

【身體先投降】30歲模仿特務耍帥　蹲下膝蓋痛站起來秒暈快倒地

熱門新聞

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技　直言想再嚐冠軍滋味

宋家豪接受日媒專訪　親曝當年放棄加入統一原因

大聯盟名記者點名台灣20歲左投　林維恩有望成WBC新星焦點

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

2宋家豪發聲澄清未受訪！日媒急刪文

3為日本一婉拒WBC！軟銀洋投將來台獻技

4宋家豪日媒專訪　曝為何放棄加入統一

5外媒點名中華隊20歲新星　WBC焦點

最新新聞

1賈吉等補強等到心急：我們可是洋基

2先發連傷！韓國隊補牛棚引熱議

3詹詠然開箱職網30年榮譽榜

4周思齊見證台灣棒球高光時刻

5鈴木誠也喊話大谷翔平WBC辦聚餐

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

【老祖宗保佑我】彩券行驚見「野生花木蘭」排隊刮刮樂！

【NPC卡住了】戴安全帽頭頂公園上肢牽引器！神似怪人XD

【以其貓之道還治其貓之身】早上5點被橘貓吵醒...奴才狠狠用「魔法攻擊」報復

【不出意外還是出了】爸爸帶小孩看鯉魚　下秒兒子差點變成魚XD

【純愛戰士參上】這孩子有前途！告白前先搞定準岳母XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366