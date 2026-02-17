運動雲

對韓裔瓊斯噴垃圾話掀波瀾！李灝宇道歉強調無惡意　記者還原現場

▲李灝宇噴垃圾話　瓊斯笑回：比賽開始我會踩扁他 。（圖／達志影像／美聯社）

▲李灝宇。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽將於3月開打，效力底特律老虎的旅美台灣內野手李灝宇，與韓裔外野手瓊斯（Jahmai Jones）在春訓期間互噴垃圾話引發熱議。李灝宇隨後特地澄清並道歉，強調並無不尊重之意，也表示很期待在場上打出一場好比賽。

當時情況是，瓊斯正在接受外媒採訪並談到與李灝宇的互動，李灝宇從旁經過，用流利英文說了一句：「Fu*k Korea。」這段花絮由麥考斯基（Chris McCosky）披露，隨即在網路上掀起討論。

這段帶點玩笑意味的互動掀起討論。瓊斯接受《底特律新聞報》訪問時笑著回應，若兩人同時上場，場下仍會正常互動，但一旦比賽正式開始，「不會有任何優待，我們就是會踩在腳下！」

對此，另一位當時也在場的老虎隨隊記者伍德貝瑞（Evan Woodbery）於17日（台灣時間）發文轉述李灝宇的說法：「這段話我必須用英文說。對美國人來說，那種開玩笑是好笑的，對吧？但在亞洲文化裡，你需要保持尊重。我並不是那樣針對韓國人。如果有些人覺得我沒有表現出尊重，我說聲抱歉。我不是那個意思。我很期待彼此對決，打出一場好比賽。」

伍德貝瑞也補充表示：「作為當時在場、親眼見證那段玩笑的人，我可以說，那其實只是朋友與隊友之間鬧著玩的垃圾話，並沒有任何嚴肅或惡意的意思。所以，如果有韓國的朋友在追蹤我，請幫忙把這個訊息傳達出去。」

