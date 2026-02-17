運動雲

荷蘭競速滑冰女將奪金大露內衣！　專家：這舉動可拿3159萬

▲荷蘭競速滑冰女將萊爾丹奪金大露Nike內衣。（圖／路透）

▲荷蘭競速滑冰女將萊爾丹奪金大露Nike內衣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

被封為「冰上最火存在」的荷蘭競速滑冰女將萊爾丹（Jutta Leerdam），在本屆冬奧勇奪1000公尺金牌並刷新奧運紀錄，15日再添一面銀牌，成為焦點人物。她奪冠後情緒激動拉開比賽服拉鍊，露出白色Nike運動內衣的畫面迅速傳遍全球。行銷專家分析，這個動作恐非單純忘情表現，推估她可從品牌合作中獲得約85萬歐元（約新台幣3159萬元）。

奪冠畫面全球曝光

27歲的萊爾丹不僅實力出眾，外型亮眼的她早也是國際體壇話題人物，同時是美國網紅拳擊手傑克保羅（Jake Paul）的未婚妻。奪金畫面登上多家媒體版面，並被擁有2.98億追蹤者的Nike官方IG轉發，進一步放大曝光效應。

專家推估台幣3000萬入袋

研究女性運動員代言市場的Branthlete創辦人德拉阿特（Fredereique de Laat）表示，萊爾丹與Nike的合作極具商業價值，推估可獲得約85萬歐元。商業雜誌《Quote》總編輯舒特（Meindert Schut）指出，她在IG擁有620萬粉絲，依行情推算，每則置入貼文可能帶來約6.2萬歐元收益。

此外，她奪冠後落淚、妝容花掉的畫面，也被荷蘭零售商Hema借勢宣傳防水眼線筆，顯示其商業影響力延伸至場外。

關鍵字： 荷蘭競速滑冰Jutta LeerdamNike

