獨家／首揭世大運後台真相　詹詠然還原2017 ：「回家比賽非常重要」POTS卻找上門

體育中心／專訪

「2017年世大運在台北舉辦，能夠回家鄉披上中華隊戰袍，對我來說比每一場比賽都是很特別的，回家比賽，對我更是至關重要。」對於剛卸下球后光環的詹詠然來說，2017年的台北世大運，是她網球生涯中榮耀、卻也最沈重的一頁。退休後，她在接受《ETtoday》專訪時，獨家談論此事，並首度曝光後台的照片，坦言「身為公眾人物，被檢視是我們的課題。」詹詠然語氣平靜，但眼神中流露出一絲釋然。

▲▼詹詠然專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲詹詠然首度談到2017年世大運退賽風波。（圖／記者李毓康攝）

很多人是透過那場風波才認識她的，當時漫天飛舞的輿論，像是一道道無形的網，將她緊緊困住。那是她生涯最顛峰的時刻，卻也是最無力的時刻。

時光倒回2017年夏天，詹詠然剛在美國辛辛那提奪冠，隔天便馬不停蹄飛往紐約，再轉機奔回台灣 。沒有喘息，只有一天的時差調整時間。「世大運是在台北舉辦，能夠回家鄉披上中華隊戰袍，對我來說比任何比賽都特別。」

▲詹詠然/謝政鵬搭檔混雙。（圖／2017臺北世大運組委會提供）

▲詹詠然、謝政鵬搭檔混雙。（圖／2017臺北世大運組委會提供）

為了這份「在家人面前贏球」的渴望，亦背負著外人看不見的代價。詹詠然回憶，返台前她的腿後肌已經受傷，照片中那層層包覆的大腿貼紮底下，是複雜且疼痛的傷勢 。為了能站上場，她聘請私人防護員，協助她穩住身體狀態，於是每天清晨5點半起床，花40分鐘完成貼紮治療，每場比賽後還得再花一小時以上時間，進行治療修復。在賽程中後段，她是隊上唯一一天要打兩場比賽的選手，往往是最早到球場，卻最晚離開的那一個，卻沒想到，無法控制的姿勢性心博過速症候群（POTS）此時找上門。

▲▼2017世大運網球女雙賽事，詹詠然因身體不適於場邊接受治療。（圖／記者李毓康攝）

▲2017世大運網球女雙賽事，詹詠然因身體不適於場邊接受治療。（圖／記者李毓康攝）

姿勢性心博過速症候群（POTS）是一種主要影響年輕女性的自主神經系統疾病，若從躺／坐姿站起時，心率在10分鐘內異常增加，且不伴隨血壓下降。典型症狀為頭暈、心悸、昏厥、疲勞及認知功能障礙（腦霧）。POTS會讓站立時血液沉積在下肢，導致腦部血液灌流不足，引發眩暈、眼前發黑、視力模糊。嚴重者可能因無法長時間站立而失能，慢性疲勞，並伴隨頭痛和失眠。這樣的病症，詹詠然在24歲就被醫生診斷出來，為了穩定交感神經，賽季期間或備賽期間，詹詠然都須服用藥物，維持最佳表現，也很惋惜在世大運比賽時突如發作。

▲▼詹詠然專訪。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

▲詹詠然在24歲就被診斷出姿勢性心博過速症候群（POTS）。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

女雙金牌戰當天，亦是混雙四強賽，站在女雙場上，詹詠然突然感受到姿勢性心博過速症候群發作的前兆。「那是無法控制的，一旦重心不穩，你就知道它來了。」為了守住金牌，她咬牙撐完決賽，但在頒獎典禮上，她被攙扶下才勉強站上頒獎台。

典禮一結束，她癱倒在治療床上，世界開始天旋地轉，身旁圍著志工防護員協助照護，詹詠然也獨家提供當天後台的照片。「我連坐起來都沒辦法，頭只要動一公分，就感覺要把胃裡所有的東西吐出來。」剛比賽、全身濕透的球衣沒辦法換，甚至連廁所都去不了。大會人員進來確認狀況時，看見的是一個連起身向觀眾道歉都做不到的選手 。
 

▲詹詠然2017世大運。（圖／詹詠然提供）

▲▼2017世大運女雙典禮一結束，她癱倒在治療床上，世界開始天旋地轉，身旁圍著志工防護員協助照護。（圖／詹詠然提供，下同）

▲詹詠然2017世大運。（圖／詹詠然提供）

最終，她只能讓工作人員代為宣佈退賽。那種無力感轉化為深深的自責：「我很抱歉，對我的搭檔、對隊員，還有現場等候的觀眾，我真的很遺憾。」

「防護員陪我到最後，直到所有工作人員都離開，過了晚餐時間，我才被攙扶上車回家。」對於美國及台灣的賽程安排，她說明了賽制，如果光看日期可能誤解為撞期，但大滿貫第一輪可分很多天進行。而賽事之間本就就留有彈性允許選手申請調整，這是所有選手適用的公平規定，自己並無特權，若是受參賽因素影響，裁判長會視情況進行調整。但在那個當下，為了專注比賽，只得選擇了沈默。

9年過去了，如今以退役身份回望，詹詠然表示感謝「這代表大家重視網球、重視中華隊，也重視我。」這場風波教會了她網球場上學不到的一課，關於承受、關於釋懷。那些曾經的誤解，如今都化作她生命中的養分。「透過這些經驗，我學習到很多，也給了我很大的力量。」這是一場遲來的告白，也是一位運動員與自己、與過去最溫柔的和解。

關鍵字： 詹詠然世大運網球姿勢性心博過速運動員心聲

