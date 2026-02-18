卸球衣變「生活小白」　詹詠然自嘲LKK菜鳥、想搭公車探索台北

▲詹詠然專訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／專訪

在職業網球的世界裡，詹詠然是追求完美、心跳飆破200下仍要「邊哭邊跑」的鐵血戰士；但在台北街頭的公車站牌前，她卻是一個自嘲「連錢要投哪都不知道」的生活小白。退役一週後，詹詠然卸下世界球后的武裝，分享了那些令旁人驚訝、卻反映出職業選手極致自律的「生活空白」，以及她對平凡日常的熱切渴望。

「我要坦承一件事，就是我其實不太會搭公車。」詹詠然笑著分享這個令人意外的小故事。她這輩子唯一一次搭公車的經驗，要追溯到國中考高中基測時，當時跟著同學一起搭，卻連錢要投在哪、幾號線會不會準時都毫無頭緒。

長年為了征戰四方、背著沈重的球具包趕往各國球場，詹詠然的人生軌跡大多是在「機場、飯店、球場」這三點一線間擺盪。大眾運輸系統對她而言，像是另一個平行的世界。因此，退休後她清單上的第一個夢想，不是去哪裡度假，而是想當個普通的遊客，搭著捷運與公車，來一場最平凡的「台北一日遊」。

▲詹詠然。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

除了交通，詹詠然的自律更是驚人。「我這輩子從來沒有喝醉過，一年也只喝五杯以內的手搖飲」這是對專業近乎偏執的堅持。像是酒精會延緩代謝，對運動員而言是「不良物質」，因此即便在最值得慶祝的奪冠時刻，再加上有POTS症狀的影響，始終不敢放縱。

沒去過夜店、沒夜衝過、沒夜唱過，這些大眾口中「青春歲月」，在她的職業生涯中完全空白。為了維持隨時能應付 170 公里發球時速的體能，她選擇屏蔽掉同齡人的娛樂。「聽起來我現在就像個 36 歲的『LKK』（老古板）了，」她打趣地說，「但我現在的心理狀態其實像個剛成年的小妹妹，我非常期待去開發這塊被留白了三十年的生活經驗。」

這種「生活新手」的自覺，源於她最近的一次自我對話。在書展分享會上，詹詠然提到自己翻閱幾年前寫的書《你已是 你所需的一切》，竟然看著看著就不小心哭了兩次。「我訝異自己到底在哭什麼？明明是自己寫的。」

▲詹詠然專訪。（圖／記者李毓康攝）

但她後來意識到，那是因為在「關機重開」的平靜時刻，她才終於有空間去擁抱那個曾經在高壓下受傷的自己。「原來當時那些心境，都是為了我現在要面對的挑戰去做準備。」這份感性，是過去那個必須時刻保持強悍、不能向對手展現軟弱的職業選手所無法擁有的奢侈。

回顧這30年，詹詠然對「人生劇本」有了更深的體悟。她不再追求一部零缺點的完美電影，反而覺得「完整」才最具價值。「那些小小的遺憾與不完美，反而成就了生命的樣貌，並能帶給他人啟發。」

「對於之前的編劇，我是蠻滿意的。」詹詠然展現了前所未有的放鬆，她提到現在吃火鍋終於可以放膽沾沙茶醬，不必再精確計算每一口攝取的物質。從網球場的巔峰走下，詹詠然正帶著那份「三十年磨一劍」的韌性，準備去體驗每一件平凡而珍貴的生活小事。

「現在我正在朝著自己想要的方向前進，請大家在路上看到我時，把我當成新手小妹妹一樣看。」這位昔日的球后，正帶著滿滿的好奇心，準備開啟她遲來的人生下半場。

▲詹詠然。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）