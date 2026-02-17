▲安東尼（Roman Anthony）。（圖／X:USA BASEBALL）

記者楊舒帆／綜合報導

世界棒球經典賽下月登場，美國隊名單出現變動。根據大聯盟官網報導，紅襪21歲外野手安東尼（Roman Anthony）被宣布以傷兵替補身分加入美國隊，頂替響尾蛇外野手卡洛爾（Corbin Carroll）留下的空缺；卡洛爾日前因右手鉤狀骨骨折退出。

安東尼近年在紅襪體系竄升速度驚人，曾被形容從「頂尖新秀」躍升為新星。大聯盟官網指出，他上季在3A伍斯特敲出多發「大號全壘打」後，於6月9日升上大聯盟；雖然菜鳥球季因左腹斜肌拉傷在9月2日提前畫下句點，但他仍在71場出賽繳出打擊三圍.292/.396/.463、8轟、32打點的成績。

至於這次入選的過程，美媒《Boston Red Sox on SI》報導提到，外界上周五就傳出安東尼將取代卡洛爾，但仍在等待體檢結果；16日（台灣時間）晚間正式宣布，安東尼在佛州受訪，形容能為美國隊披上戰袍是種榮譽，「昨晚晚些時候我收到訊息說一切都OK了。」他也透露，幾天前美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）曾致電告知希望他加入球隊，但需視體檢等條件而定，「那種電話會讓人整個很興奮。」

大聯盟官網同時指出，安東尼將與紅襪隊友惠特洛克（Garrett Whitlock）一同效力美國隊；而加入這支星光陣容，也被認為能讓他從多位頂級球星身旁吸收經驗。

此外，大聯盟官網還提到紅襪隊內將有多名球員參與本屆經典賽，外野與DH幾乎「全員出動」，包含杜蘭（Jarren Duran，墨西哥）、拉斐拉（Ceddanne Rafaela，荷蘭）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu，委內瑞拉）以及吉田正尚（日本）。而紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也表示，只要球員健康且願意參賽，球團就支持。