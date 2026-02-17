運動雲

WBC回顧／童話般大結局！　大谷三振楚奧特日本奪隊史第3冠

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰在美國邁阿密loanDepot park登場，日本與美國一路纏鬥到最後一刻，最終日本以3比2奪冠、拿下隊史第3座WBC冠軍。

時至今日最被球迷反覆回放的畫面，出現在9局上半兩出局，當時日本推出大谷翔平登板關門，對決洛杉磯天使隊友、同時也是美國隊長的「神鱒」楚奧特（Mike Trout），最後大谷用滑球讓楚奧特揮空三振，替日本隊鎖定冠軍。

▲「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「神鱒」楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

冠軍戰一開局就火藥味十足，日本由今永昇太先發，美國則推出凱利（Merrill Kelly）；2局上美國靠著透納（Trea Turner）轟出陽春砲先馳得點，但2局下日本立刻回敬，村上宗隆同樣以陽春砲追平比分。

追平後日本攻勢延續，岡本和真、源田壯亮接連安打，加上中村悠平選到保送形成滿壘，美國緊急換投左投魯普（Aaron Loup）救火，但仍被努特巴爾（Lars Nootbaar）靠滾地球送回超前分，日本單局攻下2分反超。

4局下日本再靠岡本和真陽春砲追加保險分，把比分拉開到3比1；比賽中段雙方投手群接力壓制，美國打線雖有多次攻佔得點圈機會，但始終欠缺關鍵一擊，比分一路僵持到後段。

直到8局上，美國史瓦伯（Kyle Schwarber）從達比修有手中轟出陽春砲追到1分差，場內氣氛再度被點燃；日本在9局上決定讓大谷翔平以終結者身分上場守住最後3個出局數，大谷也因此從「打者」切換為「關門投手」，親自把冠軍收在手中。

9局上兩出局後，最戲劇化的對決上演：大谷在大聯盟同隊的隊友楚奧特站上打擊區，兩人一路纏鬥到滿球數；最後一球大谷投出外角滑球，楚奧特揮空三振，全場氣氛點燃，大谷振臂怒吼、隊友衝上場內狂歡，這一幕也被外媒形容是「童話般結局」。

