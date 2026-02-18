抽掉網球我是誰？詹詠然不教技術要教「心態心理學」

▲詹詠然指導小朋友練球。（圖／翻攝自Facebook／詹詠然）

「詹詠然」這三個字，在過去30年中幾乎與「網球」畫上等號。然而，當職業生涯的下半場哨音響起，這位前世界球后並不打算拋開她的專業，而是選擇將其內化，以一種全新的身分重新定義自己。在退役後的首度深度訪談與書展分享中，詹詠然透露，她的下一個目標不只是傳授網球技術，更是分享那套支持她走過巔峰與低谷的「心態心理學」。

面對大眾好奇「抽掉網球後的詹詠然是誰」，她的回答充滿哲思：「網球教會了我非常多的事情，我不覺得我跟網球是可以抽掉的。我是在透過網球，去經歷我的人生。」對她而言，網球場不僅是競技場，更是一所全人教育學校。

這份體悟並非空談，而是由無數次身體極限換來的。詹詠然在曾書展分享會中坦言，職業選手的訓練「真的不是普通人做的」。她回憶道，為了應付高強度賽事，心跳必須適應維持在每分鐘170下，而在訓練當中甚至要多次突破200下，「我記得我曾經在網球場上邊跑、邊練折返跑，卻因為太喘，不自覺的喘到掉下淚來。

這種在極度痛苦中仍要逼自己前進的過程，形塑了她如今的性格。從訂機票旅館的獨立，到面對媒體、處理公眾關係的早熟，網球帶領她看見了世界，也讓她在面對人生瓶頸時，擁有了比一般人更深厚的心理儲備。

這份拼搏背後的汗水，讓她在退役後的安靜時刻，更能坦然與過去的自己對話。在「關機重開」的一週裡，詹詠然透過回顧自己的文字來整理心情。她笑說，最近翻開自己幾年前寫的書《你已是 你所需的一切》，竟然不小心哭了兩次。

「我訝異我到底在哭什麼？明明是自己寫的，但當人生來到一定的累積後，再回去看當時的心境，才發現原來當時的困難，都是為了現在的挑戰做準備。」

她感性地形容，父母就像是她人生的編劇，雖然劇情是自己走出來的，但因為家人的支持，才有了這25篇精彩的小故事。面對外界正面或負面的評論，她也表現得日益豁達：「一個人的價值並非從未跌倒，而是在跌倒後如何再站起來。我們無法控制人生中的事故，但可以決定如何反應。」這份對生命韌性的深刻體察，也成為她想留給下一個世代最珍貴的禮物。

從自我對話中梳理出的力量，最終化成了她對未來規劃的核心，就是希望成為後輩的引路人。擁有博士學位的她，早已在為轉型做準備，除了演講與出書，她最渴望的是與人分享如何跨越挑戰與瓶頸。

「不見得是教大家正拍、反拍怎麼打，而是讓大家知道，面對瓶頸時，我們該用什麼樣健康的心態去面臨挑戰。」這種從心靈層面出發的分享，是她未來最感興趣的領域。詹詠然坦言，職業運動員這條路極度孤獨，「妳身邊聽得懂妳困境的人，往往明天就是妳的對手。」正因為走過那段「沒有標準答案」的孤獨時光，她更希望能化身為後輩的輔助者。

在職業生涯後段，詹詠然早已開始扮演「大姊姊」的角色。疫情期間，她常邀請年輕選手一起練球、吃火鍋聊天，試圖拉近世代差距。「我非常期待有不一樣的角色可以去輔助他們，這會是我很幸運、也想要傳承的部分。」對於這位前球后而言，看著後輩做得比自己更好，就是她退休後最大的熱情所在。這部名為「詹詠然」的三十年紀錄片，雖然有遺憾、有誤解，但對她而言，這份「不完美」的完整，才是支持她翻開下一集人生劇本的最強動力。

