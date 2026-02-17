運動雲

WBC回顧／經典4強神戰！日本苦追到底　村上再見安6比5氣走墨西哥

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）4強戰，日本與墨西哥在邁阿密LoanDepot Park交手，上演本屆最戲劇化的一場比賽，日本一路落後、苦追到最後一刻，最終在9局下半靠著村上宗隆的再見二壘安打，以6比5逆轉勝出；這一棒不只把日本送進決賽，也讓整屆賽事陷入低潮的「村神」完成自我救贖。

比賽開局，日本由先發由佐佐木朗希掛帥，但墨西哥展現火力，4局上烏里亞斯（Luis Urías）轟出3分砲，幫助墨西哥取得領先；墨西哥投手群隨後有效壓制日本打線，一度讓日本陷入追分困境。

日本並非沒有反擊；7局下半吉田正尚掃出關鍵3分全壘打，將比分追成3比3，但墨西哥隨即在8局上發動猛烈反撲，靠著維杜格（Alex Verdugo）帕雷德斯（Isaac Paredes）安打再添2分，以5比3奪回領先優勢。

日本在8局下靠著山川穗高的高飛犧牲打追回1分，但進入9局下時仍以4比5落後。

開局大谷翔平率先揮出二壘安打，隨後吉田正尚選到保送並由周東佑京代跑；日本無人出局一、二壘有人的情況下，先前陷入低潮的村上宗隆面對加列戈斯（Giovanny Gallegos）時，擊出直擊中外野全壘打牆的再見二壘安打，大谷與周東連衝壘包回來得分，助隊完成驚天逆轉。

日本休息區瞬間衝出場內，全隊將村上團團圍住，東京與邁阿密現場同步沸騰，日本球迷高舉國旗吶喊，轉播鏡頭捕捉到村上仰天長嘯的畫面；日本最終挺進決賽迎戰美國，而這場4強戰當時也被許多球迷認為是2023經典賽最精彩的一戰。

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026WBC、2026WBC中華隊

【木頭男友出沒警告】女友努力撒嬌　他頭直接轉開XD

