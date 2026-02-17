開箱詹詠然榮譽榜　14歲澳網金盃救全家換來球后巔峰

記者蔡厚瑄／專訪

帶著幾座對她生命極具轉折意義的獎盃，詹詠然來到《ETtoday》攝影棚。當這些金屬與木頭交織的榮譽擺在桌面上，攝影棚的燈光下，它們不僅是輝煌的紀錄，更像是一台台「時光機」，只要目光駐足，便能瞬間帶她回到那個揮汗如雨、心跳加速的歷史現場。

在所有帶來的榮譽中，最吸睛的莫過於2017年美國網球公開賽的女雙冠軍金盃。這是詹詠然職業生涯的第一座大滿貫金盃，也是她與瑞士傳奇「公主」辛吉絲（Martina Hingis）攜手寫下的巔峰。

▲詹詠然專訪。（圖／記者李毓康攝）

「我記憶最深刻的，是決賽結束後那個靜謐的傍晚。」詹詠然回憶，當所有喧囂與訪問結束，她走出更衣室時，辛吉絲正拿著香檳在選手區的草皮上迎接她。在夕陽餘暉下，辛吉絲遞過香檳並對她說：「我很開心，能跟妳一起拿下妳的第一座大滿貫，也是我的最後一座大滿貫。」那一刻，詹詠然感覺自己像在作夢，因為辛吉絲正是她兒時夢想的起點，「能跟偶像的名字並列在獎盃上，那一刻比奪冠本身更具份量。」

▲詹詠然2017美網搭檔前世界球后辛吉絲奪得個人首座大滿貫女子雙打冠軍。（圖／記者李毓康攝）

然而，相較於外界想像的狂喜，詹詠然形容那一刻是「絕對的平靜」。原以為會倒地痛哭，結果內心卻無比踏實。當晚，她依然窩在沙發上看著《復仇者聯盟》，隔天依舊趕往下一場比賽，「世界沒有因為奪冠而變得不一樣，但妳知道，妳在人生的清單上打了一個勾。」

緊鄰美網金盃的，是兩座來自2018與2019年的法國公開賽混雙冠軍盃。詹詠然與克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）在巴黎紅土寫下歷史，成為公開年代以來首組衛冕法網混雙的傳奇組合。

▲詹詠然2018與2019年的法國公開賽混雙冠軍盃。（圖／記者李毓康攝）

隨後，兩人又在2019年捧起溫布頓網球錦標賽的混雙金盃。詹詠然形容，溫網是所有網球迷心中的「最高殿堂與夢幻聖殿」，這座獎盃代表了網壇最具歷史重量的榮譽。她與多迪格之間如齒輪般精準的默契，讓她的名字在綠色草地的歷史中，留下了深刻且難以磨滅的印記。

在眾多巨大獎盃中，詹詠然特別挑選了一座體積最小、卻重如千鈞的獎盃——十四歲時拿到的澳網青少女雙打金盃。

「這是我能繼續成為職業選手的唯一原因。」詹詠然透露，九二一地震後家裡房子倒塌，父母用僅剩的積蓄供她孤注一擲。當時全家有一個「三年之約」：如果三年內沒能證明天分，就得放棄網球。2004年是約定的死線，當時家裡已近乎破產，這座青少女大滿貫冠軍成了最關鍵的「及時雨」，為她帶來生涯第一個贊助商，「要不是這個獎盃，我可能十五歲前就得被迫跟夢想道別了。」

▲詹詠然獎盃。（圖／記者李毓康攝）

這座獎盃不僅挽救了她的職業路，更在她心底種下了韌性的種子，支撐她走過往後無數次心跳超過200的極限邊緣。

桌面上還有一面特殊的2022杭州亞運金牌，背後則是鑲嵌著歷屆亞運的徽章的相框。詹詠然指著相框笑說，除了第一屆，下面五個年份她都親自披掛上陣，作為亞運「六朝元老」，這面金牌代表了她對中華隊戰袍的極致忠誠，「不論身在世界哪一個角落，能代表家鄉出賽，始終是我最大的榮譽。」

▲詹詠然杭州亞運女雙金牌。（圖／記者李毓康攝）

而在獎盃旁，還有一個特別的小講座，那是她受邀參加 TEDx 內湖演講的紀念。在十八分鐘的限制下，她將三十年的網球生涯濃縮成精華。這也象徵著她退休後的下一步——將經驗轉化為力量，傳承給更多正在瓶頸中掙扎的人。

「如果撇掉網球，我是個怎麼樣的人？我覺得我撇不開。」看著攝影棚內一字排開的榮譽，詹詠然最後總結道，這些夢想與實現的過程，已與她的生命徹底交織。對她而言，這三十年的紀錄片即便有遺憾，也已足夠「完整」。她正滿懷期待地看著下一集劇本，準備迎接那個終於可以「不會搭公車」也能探索世界的全新生活。

▲不同獎盃、獎牌乘載詹詠然不同時期的回憶。（圖／記者李毓康攝）