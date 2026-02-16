運動雲

宋家豪發聲澄清「近期未受訪」！日媒報導已修改文章

▲宋家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

宋家豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／綜合報導

今有日本媒體刊出東北樂天台灣投手宋家豪相關訪問，不過宋家豪稍早作出澄清，表示自己在第一時間看到相關新聞時也感到相當驚訝，並強調近期並未接受任何台灣或日本媒體的專訪。

據日本媒體集英社雜誌《sportiva》報導，談到宋家豪當初獲統一獅第二指名但最後選擇轉往日本發展。該段落目前已被日媒刪除，不過網路仍能找到原文內容（連結）。

宋家豪在聲明中特別說明，自己並沒有任何想要重提過往事件的意思，「對於此事再次佔用媒體版面，甚至可能因此讓球迷再次感到受傷或困擾，我由衷表達歉意。」他也希望外界理解，並非出於本意引發相關討論。

據了解，宋家豪已經很久未接受媒體採訪，對於報導中所提及的內容，他也立即請球隊廣報單位協助聯繫日本方面的記者，進一步了解實際情況。目前該篇報導內容已進行修正，刪除部分敘述。

同時，宋家豪也感謝台灣媒體在得知情況後主動與他聯繫、進行確認，並誠摯希望外界不要責怪任何相關人員，強調「大家都只是盡力在各自的崗位上完成工作」。

聲明最後，宋家豪向所有關心此事的朋友致上誠摯的感謝與歉意，並表示新的一年將持續努力，專注做好自己該做的事，也祝福大家新年快樂、平安健康。

▲ 日本媒體原報導中談及中職選秀的段落，事後已進行修改並刪除相關內容 ，不過網路仍能找得到原文內容 。（圖／截自日本集英社雜誌《sportiva》）

▲ 日本媒體原報導中談及宋家豪中職選秀相關段落，事後已進行修改並刪除相關內容 ，不過網路仍能找得到原文內容 。（圖／截自宋家豪IG、日本集英社雜誌《sportiva》）

關鍵字： 宋家豪日本媒體澄清聲明東北樂天統一獅

