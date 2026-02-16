運動雲

中職除夕企劃！蔡其昌邀六隊球星圍爐過年　寫下新球季期許

記者王真魚／綜合報導

中華職棒在農曆除夕推出溫馨特別企劃，邀請六隊球星齊聚一堂圍爐過年，在會長蔡其昌的號召下，暫時放下場上的競爭關係，聊生活、談心情，也一同為新球季寫下期許。這樣六隊球員同桌吃年夜飯的畫面，在中職相當罕見，也讓球迷看見球星們褪下戰袍後最真實的一面。

蔡其昌開場便感性表示，職棒一年走過掌聲與低潮，過年不談勝負，只希望大家能「回家團圓」。他也提到，中職去年場均進場人數突破萬人，這樣的成果來自所有球員與球迷的支持，「職棒就是一家人」。

▲會長蔡其昌與六隊球星許基宏、蘇智傑、范國宸、蔣少宏、施子謙、陳柏豪齊聚圍爐過年，蔣少宏寫下「成」、許基宏選擇「韌」、蔡其昌寫「勇」、陳柏豪寫「鴻」、范國宸寫「進」、施子謙寫「好」、蘇智傑則以「速」期許新球季 。（圖／截自中華職棒官方YouTube ）

六隊代表球員也分享難得同桌的感受。中信兄弟重砲許基宏直言相當開心，也覺得很榮幸能有機會和不同球隊的選手坐下來聊天；富邦悍將范國宸則形容心情「相當興奮」，這樣的場合真的很少見。統一獅蘇智傑也說，平常只在球場上碰面，能趁過年聚在一起聊近況，格外難得。

談到球季中的低潮與調適方式，球員們不約而同提到「回家」。蘇智傑分享，遇到打擊低潮時，回家幫小孩洗澡、陪伴家人，很自然就能把情緒放下，「明天又是新的開始」。許基宏則習慣先消化情緒、檢視比賽內容，再準備迎接隔天的挑戰；范國宸笑說，回到家前會先在車上沉澱，回家後再開心地陪小孩、和老婆分享一天的點滴。

味全龍蔣少宏則提到，自己不喜歡把負能量帶回家，若情緒真的過不去，會先打電話給父親聊聊；樂天桃猿投手陳柏豪也在活動中現身，坦言很開心能和會長及其他球員真正坐下來聊天、吃飯。

活動後半段，球員們在蔡其昌帶領下進行春聯書法創作，為新球季寫下一字目標。蔣少宏寫下「成」，象徵成功與成就，也希望能達成總冠軍目標，施子謙則寫上一個「好」，取自女兒的小名，期許每年都越來越好；許基宏選擇「韌」，提醒自己保持堅韌迎戰新一年；蔡其昌則寫下「勇」，呼應「台灣尚勇」，鼓勵大家勇敢面對強敵與人生困境，「勇敢面對他，才能克服它、打敗它。」

陳柏豪寫下「鴻」，期許自己與球隊能大展鴻圖；范國宸選擇「進」，希望個人成績進步，球隊戰績也能更上一層樓；蘇智傑最後寫下「速」，希望以更快速度彌補過去因傷缺陣的時間，也希望在場上以更快速度迎接每一戰。

蔡其昌在活動尾聲表示，新的一年球場上各自努力，但這張桌子永遠為大家留著，「中華職棒，新春快樂！」也再次向球迷喊話，期待新球季大家能持續進場支持，一起為台灣職棒寫下新的篇章。

