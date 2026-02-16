運動雲

日本武士隊先發輪值拍板！井端：首戰台灣很重要

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

▲井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本武士隊備戰3月世界棒球經典賽（WBC）進入關鍵階段。總教練井端弘和16日透露，已向第一輪將擔任先發的投手群告知各自的登板日期，同時也點名3月6日對台灣的首戰，是小組賽能否順利突圍的關鍵戰役。

井端指出，先發投手的登板安排，約在2月日本職棒春訓展開後、或最終名單公布（4日）前後就已完成溝通。他強調，第一輪賽程為6日對台灣、7日對韓國、8日對澳洲的三連戰，「首戰非常重要，當然贏球最好，但也希望是在好的節奏中拿下勝利，這樣才能延續到後面的比賽。」

日本隊投手群也展現高度備戰意識。原本為宮崎集訓休養日，仍有5名投手主動到場進行調整，包括伊藤大海、宮城大彌、北山亘基、種市篤暉以及曽谷龍平，5人利用伸展、傳接球等方式維持狀態。

伊藤表示，因隔天就要正式進牛棚，這天的訓練內容接近賽季中登板前一日的調整，「算是稍微把輸出拉高一點。」他也預告，第2階段集訓首日將使用投球計時器進行牛棚練投。

宮城則提到，WBC用球與日本職棒例行賽用球仍有差異，因此選擇在休息日多加適應，「大致上應該沒問題，但如果不練，還是會有不安的地方。」

此外，效力道奇的山本由伸被日媒視為6日對台灣之戰的開幕先發最有力人選。日本隊也將以必勝姿態迎接首戰，力求在小組賽一開始就掌握比賽節奏。

關鍵字： 日本隊2026WBC2026日韓先發投手山本由伸台灣首戰

孫協志.夏宇童婚禮誓詞　「心臟還在跳，就會一直愛你」

﻿

